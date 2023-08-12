Новосибирцы устроили забастовку, потому что им закрыли короткую дорогу
Люди недовольны тем, что им придется делать большой крюк через ледовый дворец
12 августа 2023, 14:18, ИА Амител
Кадр из видео
Жители новосибирского ЖК устроили протест из-за того, что им перекрыли короткий путь на левый берег Оби. Об этом сообщает Mash Siberia.
Раньше у людей был прямой путь из микрорайона, но после того как ледовый дворец достроили, короткую дорогу закрыли. Теперь водителям придется давать большой крюк.
Городские власти объяснили, мол, короткий путь был временным, но горожан объяснение не устроило. Люди выгнали машину и заблокировали дорогу к ледовому дворцу.
14:39:51 12-08-2023
Щас по почками получат, по 15 суток оттсидят и будут публично, по телеку, приносить извинения, лично, губернатору...
00:09:35 13-08-2023
Гость (14:39:51 12-08-2023) Щас по почками получат, по 15 суток оттсидят и будут публичн... и правильно сделают.
10:51:31 14-08-2023
У нас когда Павлик ремонтировали, сделали короткий съезд на Малахова. Он тоже был временным, но когда Павлик доделали, решили съезд сделать постоянным, ибо людям удобно.
12:17:56 14-08-2023
Хоть кто-то свои права пытается отстаивать! В Барнауле то же могли при перекрытии моста пару прямы проездов сделать, но весь город стоит и утром и вечером