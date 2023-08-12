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Новосибирцы устроили забастовку, потому что им закрыли короткую дорогу

Люди недовольны тем, что им придется делать большой крюк через ледовый дворец

12 августа 2023, 14:18, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Жители новосибирского ЖК устроили протест из-за того, что им перекрыли короткий путь на левый берег Оби. Об этом сообщает Mash Siberia.

Раньше у людей был прямой путь из микрорайона, но после того как ледовый дворец достроили, короткую дорогу закрыли. Теперь водителям придется давать большой крюк.

Городские власти объяснили, мол, короткий путь был временным, но горожан объяснение не устроило. Люди выгнали машину и заблокировали дорогу к ледовому дворцу.

Новосибирская область

Комментарии 4

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Гость

14:39:51 12-08-2023

Щас по почками получат, по 15 суток оттсидят и будут публично, по телеку, приносить извинения, лично, губернатору...

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Элен без ребят

00:09:35 13-08-2023

Гость (14:39:51 12-08-2023) Щас по почками получат, по 15 суток оттсидят и будут публичн... и правильно сделают.

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ыть

10:51:31 14-08-2023

У нас когда Павлик ремонтировали, сделали короткий съезд на Малахова. Он тоже был временным, но когда Павлик доделали, решили съезд сделать постоянным, ибо людям удобно.

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Гость

12:17:56 14-08-2023

Хоть кто-то свои права пытается отстаивать! В Барнауле то же могли при перекрытии моста пару прямы проездов сделать, но весь город стоит и утром и вечером

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