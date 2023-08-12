Новосибирцы устроили забастовку, потому что им закрыли короткую дорогу

Люди недовольны тем, что им придется делать большой крюк через ледовый дворец

12 августа 2023, 14:18, ИА Амител

Кадр из видео

Жители новосибирского ЖК устроили протест из-за того, что им перекрыли короткий путь на левый берег Оби. Об этом сообщает Mash Siberia.

Раньше у людей был прямой путь из микрорайона, но после того как ледовый дворец достроили, короткую дорогу закрыли. Теперь водителям придется давать большой крюк.

Городские власти объяснили, мол, короткий путь был временным, но горожан объяснение не устроило. Люди выгнали машину и заблокировали дорогу к ледовому дворцу.