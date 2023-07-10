Бийчане испугались новой вышки сотовой связи
Люди боятся, что у них начнется головная боль, а птицы будут умирать
10 июля 2023, 18:55, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Жителей Бийска серьезно напугала новая вышка сотовой связи, которую установили в районе Треста. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
Высотная конструкция вызвала волну возмущения сразу после установки. Некоторые жители боятся, что из-за вышки у них начнется головная боль, телевизор будет работать с помехами, а птицы вокруг станут вымирать.
При этом отмечается, что все подобные опасения беспочвенны. В местах, где живут люди, можно устанавливать вышки с излучением не более 10 мкрВатт на 1 кв. сантиметр тела человека. Это абсолютно безопасно.
19:32:59 10-07-2023
Люди — большие оригиналы. Сначала жалуются и ноют во все возможные инстанции, что у них мобила не ловит. Потом, когда операторы заходят в район и ставят вышку — ноют, что она ОБЛУЧАЕТ (прикиньте, сотовая связь работает на электромагнитном излучении, Попов не зря радио выдумал). Десятилетиями жили с «Радио России» и другими станциями на ДВ, которое в теории огибает всю Землю с одного передатчика. А тут крохопусечные станции ставят — ужас, ужас! Логика вышла из чата.
19:53:35 10-07-2023
Пусть шапочку из фольги носят.
21:16:03 10-07-2023
Гитлер собирался Эйфелеву башню взорвать из-за этих причин. Еле отговорили. Русские). Кствти, металл для башни завезли с Урала.
21:21:40 10-07-2023
- У меня от вашей вышки голова болит! - Это всё фигня! А вот когда мы её включим...