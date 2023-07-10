Бийчане испугались новой вышки сотовой связи

Люди боятся, что у них начнется головная боль, а птицы будут умирать

10 июля 2023, 18:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жителей Бийска серьезно напугала новая вышка сотовой связи, которую установили в районе Треста. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Высотная конструкция вызвала волну возмущения сразу после установки. Некоторые жители боятся, что из-за вышки у них начнется головная боль, телевизор будет работать с помехами, а птицы вокруг станут вымирать.

При этом отмечается, что все подобные опасения беспочвенны. В местах, где живут люди, можно устанавливать вышки с излучением не более 10 мкрВатт на 1 кв. сантиметр тела человека. Это абсолютно безопасно.