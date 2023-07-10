Сотни жителей Барнаула останутся без горячей воды на двое суток

Энергетики отключат теплосети по двум адресам. По одному из них воды не будет до 12 июля, по другому – до 11-го

10 июля 2023, 08:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 10 июля отключат горячую воду по нескольким адресам, сообщили в СГК.

С 09:00 сегодняшнего дня до 09:00 12 июля энергетики будут ремонтировать теплосеть по улице Ленинградская, 16. Без ресурса окажутся 329 жителей этого дома и парк спорта.

Кроме того, с 10:00 10 июля до 11:00 11 июля для демонтажа заглушек отключат теплосеть на улице Папанинцев, 192. Горячей воды не будет в десяти домах по адресам: улица Челюскинцев, 76, 76а, 78, 80, 80в; улица Папанинцев, 192, 201, 203, 205; улица Песчаная, 201; Сейфуллинский переулок, 36, 37.

Ранее сообщили, что Роспотребнадзор разрабатывает новые правила для муниципалитетов, согласно которым максимальный срок отключения горячей воды составит 14 дней.