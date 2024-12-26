Бийчане массово жалуются на общественный транспорт даже после смены перевозчиков

Появление новых организаций, обслуживающих городские маршруты, не помогло решить старые проблемы

26 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

21 декабря в Бийске приступили к работе новые перевозчики, которые в ближайшие пять лет будут обслуживать городские маршруты. Однако горожане все равно продолжают жаловаться на общественный транспорт. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Больше всего на работу транспорта стали жаловаться жители Заречья. По их словам, добираться на правый берег Бии приходится "чуть ли не на оленях": автобусы либо проходят мимо, либо заполнены до отказа.

О схожей ситуации сообщают и пассажиры главных городских маршрутов. В час пик в автобусах не протолкнуться, а сам транспорт приходит не вовремя.

В администрации города отреагировали на замечания бийчан и провели встречу с перевозчиками. Сложившуюся ситуацию обсуждали в течение часа.

"Проблемы пока действительно есть. Нужно понимать, что основная причина все та же – городу крайне не хватает водителей автобусов. Перевозчики пытаются проводить у себя перестановки: направляют водителей с одних рейсов на другие. Сейчас сбои в расписании пытаемся решить в ручном режиме. На это требуется время", – заявил Александр Заровняев, заместитель главы города по вопросам ЖКХ.

Автобусные маршруты муниципалитет распределил по пакетам. К коммерчески привлекательным также добавили социальные – в садоводства и отдаленные поселки. Однако даже с новыми перевозчиками все еще возникают старые вопросы, где взять людей на работу.

При этом "новыми" перевозчиков можно назвать лишь условно. Названия ООО, которые получили контракты, на слуху ранее не были, однако новых водителей в город они не завезли. На линию выходят те же экипажи, что и до 21 декабря. Их заметно меньше, чем должно быть по штатному расписанию.

Бийчанам пытаются объяснить это и сами транспортники.

"Я с весны не работал на автобусах. А сейчас опять вышел на маршрут. Уж очень сильно упрашивали руководители, – пишет водитель автобуса. – Сейчас даже если бесплатно учить будут, не пойдет молодежь работать на автобусы. Не престижно. Им теплые офисы и кучу денег сразу подавай", – поделился с "Бийским рабочим" один из водителей.

Оплата работы водителей на фоне бийских зарплат при этом вполне достойная – около 4,5 тыс. руб. за выход.

"Но это каторжный труд. Самая короткая смена – 14 часов только на маршруте. И все это время еще выслушиваем недовольных пассажиров. Плюс утром за полтора часа встать нужно. И вечером – пока сдашь кассу, поставишь автобус, доберешься домой – еще 1,5 часа. Не все выдерживают такой график и моральное давление", – добавил водитель.

При этом в мэрии говорят, что условия контракта должны быть соблюдены. А если перевозчик не может выдержать заявленное расписание – последуют санкции.

Еще одной причиной "рассинхрона" пассажиров и перевозчиков стала смена расписания выхода транспорта на некоторых маршрутах.