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Бийчане недовольны огромными очередями в травмпункт

По словам горожанки, дожидаться приёма её мужу пришлось полтора часа

26 марта 2023, 16:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Жительница Бийска рассказала об огромных очередях в травмпункт в выходные дни. Её слова передаёт "Бийский рабочий".

Женщина отметила, что приём пострадавших вёл только один врач, так что людям пришлось его дожидаться в очереди. 

"Муж повредил сильно ногу, кровь не останавливалась, из раны торчали мышцы и сухожилия. Привезла его в травмпункт. В очереди сидят 20 человек, а врача нет", – сказала бийчанка.

Она добавила, что в общей сложности дожидаться визита врача пришлось около полутора часов. 

С такой ситуацией сталкиваются многие горожане, пишет издание. Звонки на горячую линию результата не дают.

Комментарии 8

  • Не нужно очернять наше здравоохранение !!!
    26 марта, Гость   Ответить
  • У нас в Заринске еще веселее, люди занимают очередь с 3 часов ночи, но "радость" наступает утром, после открытия больницы. В регистратуре сообщают, что врача (терапевта в данной ситуации) нет и не будет. По словам очередников это далеко не единственный случай.
    26 марта, Гость   Ответить
  • Олег филолог травматолог * И наблюдение ведёт * Он, день за днём, какие травмы * Наносят разные слова?
    26 марта, Гость   Ответить
  • Гость, это другое. В прямом смысле. Острая боль, травма, которую нельзя предвидеть и приём терапевта. Хотя, конечно, редко к терапевту идут просто так, поговорить о здоровье.
    26 марта, Гость   Ответить
  • а врача нет --- может зарплата маленькая. желающих нет. Может платные травмпункты есть?
    27 марта, Гость   Ответить
  • Бийчанам повезло всего 1,5 часа в травмпункте. Суббота Барнаул травмпункт 2 часа в очереди. Часть людей вставали и уходили. Много людей у кого травма была 3-5 дней назад. Говорят пришли в день травмы, было много людей, решили что само пройдет, а на 3 день уже боль невыносимая ( это скорее всего перелом сам заживать начал, такое без последствий без должно мед помощи не пройдет)
    27 марта, Гость   Ответить
  • так вам и надо
    27 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "а врача нет" возможно это и так, только больным от этого как-то легче не становится. "Не нужно очернять наше здравоохранение !!!" а ваше это чье? И где тут очернение?
    15 часов назад, Гость   Ответить
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