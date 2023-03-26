Бийчане недовольны огромными очередями в травмпункт

По словам горожанки, дожидаться приёма её мужу пришлось полтора часа

26 марта 2023, 16:54, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жительница Бийска рассказала об огромных очередях в травмпункт в выходные дни. Её слова передаёт "Бийский рабочий".

Женщина отметила, что приём пострадавших вёл только один врач, так что людям пришлось его дожидаться в очереди.

"Муж повредил сильно ногу, кровь не останавливалась, из раны торчали мышцы и сухожилия. Привезла его в травмпункт. В очереди сидят 20 человек, а врача нет", – сказала бийчанка.

Она добавила, что в общей сложности дожидаться визита врача пришлось около полутора часов.

С такой ситуацией сталкиваются многие горожане, пишет издание. Звонки на горячую линию результата не дают.