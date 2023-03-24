Какой на Алтае уровень смертности после пандемии и в каких районах умирают чаще всего

В 2022 году количество умерших снизилось, но регион всё равно отстаёт от общероссийского уровня

24 марта 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2022 году в Алтайском крае умерло на 9,7 тысячи человек меньше, чем в 2021-м. О таких итогах года сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов на коллегии медицинского ведомства. Несмотря на это, уровень смертности в регионе всё равно остаётся выше общероссийского. В каких районах самый высокий уровень смертности и какую ситуацию Минздрав прогнозирует в будущем – в материале amic.ru.

Выше, чем по Сибири и по России

Согласно данным Алтайкрайстата, в 2022 году в Алтайском крае умерло 33,9 тысячи человек. Это почти на 10 тысяч меньше, чем в 2021-м, когда в регионе скончалось более 43 тысяч. Дмитрий Попов эти цифры подтвердил: согласно его докладу, смертельных случаев стало меньше на 9793.

По данным краевого Минздрава, в 2022-м на тысячу жителей региона зарегистрировали в среднем 15 смертельных случаев. Это и есть официальный уровень смертности в регионе. По итогам 2021-го этот показатель составил рекордные 19,1 смерти на тысячу человек.Смертность снизилась благодаря тому, что эпидемия COVID-19 в регионе практически сошла на нет, пояснил министр на коллегии. По его словам, сейчас в реанимациях находятся один-два человека, хотя в 2021-м количество тяжёлых пациентов доходило до 300.

Также Дмитрий Попов сообщил, что в крае снизилась смертность от болезней систем кровообращения (зачастую их причиной может быть следствие перенесённого коронавируса). В 2022-м от таких недугов скончалось на 2,5 тысячи человек меньше, чем в 2021-м.

Впрочем, выйти на допандемийный уровень смертности пока не получилось: в 2019-м показатель был равен 14. Кроме того, уровень смертности в Алтайском крае всё равно выше, чем средний по Сибири (13,9 смерти на тысячу) и по всей России (13,1 смерти на тысячу).

Где в Алтайском крае самая высокая смертность?

Министр здравоохранения региона также представил статистику по районам. В отдельных муниципалитетах уровень смертности гораздо выше, чем по всему краю.

Так, лидерами антирейтинга стали Усть-Пристанский (21,4 смертельного случая на тысячу жителей), Курьинский (20,8), Панкрушихинский (20,1), Алейский (19,5), Ельцовский (19,4), Быстроистокский (19,3), Бийский (19,1), Смоленский (18,9), Угловский (18,9) и Третьяковский (18,7) районы.

Самый низкий уровень смертности традиционно зафиксировали в городах: Белокурихе, Алейске и Барнауле. В каждом муниципалитете на тысячу горожан в 2022 году пришлось в среднем 11,5 смертельного случая.

При этом, если сравнить с 2021 годом, смертность снизилась во всех районах, кроме трёх. В Ельцовском районе показатель не изменился, а в Третьяковском и Угловском – немного вырос.

Что ждёт Алтай в будущем?

Дмитрий Попов также рассказал о целевых показателях, которых краевой Минздрав планирует достичь к 2030 году. По его словам, задача непростая: к 2030-му уровень смертности за год не должен превышать 9,9 случая на тысячу жителей. Согласно прогнозу ведомства, количество смертей должно ежегодно снижаться на 1700-1800 случаев. Таким образом, по итогам 2030-го смертей должно быть на 13 с лишним тысяч меньше, чем по итогам 2022-го.

"Если по-простому, это более 13 тысяч жизней, которые мы должны сохранить. Это очень большой вызов, которого у нас ещё не было", – рассказал Попов журналистам.По его словам, самостоятельно медицинская отрасль не сможет достичь такой амбициозной цели. Попов считает, что борьбой за здоровье жителей должны активнее заниматься главы алтайских районов и городов. Подробнее о том, как муниципалитеты планируют подключить к проблемам медицины, читайте в материале amic.ru.