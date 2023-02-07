Бийчане недовольны тем, что коммунальщики обкромсали ели для уборки снега

В городской администрации сказали, что необрезанные ветви мешали бы не только коммунальщикам, но и людям

07 февраля 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"

Жители Бийска недовольны тем, что в парке на Петровском бульваре у елей обрезали нижние ветки. Об этом рассказали в сообществе "Бийск 22".

Люди отмечают, что деревья долгое время радовали горожан, а теперь из-за обрезанных ветвей они выглядят нелепо. Также возмущает бийчан то, что деревьям потребуется много времени на восстановление.

В городской администрации пояснили, что обрезку провели для уборки снега.

"Кроме того, ветви разрослись настолько, что их обрезка – это необходимость. Если такую санитарную обрезку не проводить, то любое дерево обрастёт ветвями, которые будут мешать не только прохожим, но и, в первую очередь, самому растению", – добавили в мэрии.