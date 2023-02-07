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Бийчане недовольны тем, что коммунальщики обкромсали ели для уборки снега

В городской администрации сказали, что необрезанные ветви мешали бы не только коммунальщикам, но и людям

07 февраля 2023, 13:40, ИА Амител

Фото: "Бийск 22"
Фото: "Бийск 22"

Жители Бийска недовольны тем, что в парке на Петровском бульваре у елей обрезали нижние ветки. Об этом рассказали в сообществе "Бийск 22".

Люди отмечают, что деревья долгое время радовали горожан, а теперь из-за обрезанных ветвей они выглядят нелепо. Также возмущает бийчан то, что деревьям потребуется много времени на восстановление.

В городской администрации пояснили, что обрезку провели для уборки снега. 

"Кроме того, ветви разрослись настолько, что их обрезка – это необходимость. Если такую санитарную обрезку не проводить, то любое дерево обрастёт ветвями, которые будут мешать не только прохожим, но и, в первую очередь, самому растению", – добавили в мэрии.

 

Комментарии 12

  • Люди вы чего Этоо волкособы обгрызли ветви
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Администрация продолжает демонстрировать некомпетентность по всему фронту, или специально саботируют подрядчики, намеренно тупо и нарочито глупо выполняют свои обязанности.....
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Не помню, чтобы в Барнауле ели возле Администрации так вот обкрамсывали. Что-то привирают, видимо, про "санитарную обрезку елей" в мэрии Бийска.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Также возмущает бийчан то, что деревьям потребуется много времени на восстановление.----- сколько конкретно времени? года 3 назад на могилке обрезал нижние ветки у елки (мешали ходить), которой было больше 20 лет. И никаких перемен в ее состоянии не заметил. опять сердобольные, но бестолковые граждане плач ярославны начали.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • "опять сердобольные, но бестолковые граждане" --- Гость, на своей могилке как хочешь ветки обрезай, хоть вообще вырубай всё под корень. А здесь речь идёт про парк, и судя по фото, ветки обрезали на высоту человеческого роста. Это слишком много.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • и судя по фото, ветки обрезали на высоту человеческого роста. Это слишком много. ------ зачем столько воды льете? ответьте на вопрос "сколько конкретно МНОГО времени потребуется для восстановления?"
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Спасибо! кормильцам, что ни как у "Октября" всё под корень вырезали и на этом Спасибо!, заставь дурака Богу молится-лоб расшибёт.....
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Джамшутам все равно, не им тут жить
    07 февраля, Гость   Ответить
  • "ответьте на вопрос "сколько конкретно МНОГО времени потребуется для восстановления?"" --- Гость,а больше ни на что тебе не ответить? Ты так требовать с жены на кухне будешь, а здесь тебе не там.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • "Джамшутам все равно" --- Гость, это точно. Летом они траву на газонах в жару под корень срезали. Так, что трава на этих газонах больше не растет. Амебы, а не работники, им на всё плевать.
    07 февраля, Гость   Ответить
  • а больше ни на что тебе не ответить?------ все с тобой ясно, сердобольное бийчанко. продолжаешь писикатить. веточки обрезали и у тебя сердечко ёкнуло. сколько у тебя котиков в однокомнатной хрущёвке?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • " все с тобой ясно, сердобольное бийчанко. " --- Гость, ничего тебе не ясно, дурик. Всякий бред только можешь собирать про котиков, хрущевки, сердечки, веточки и прочее. Как базарная бабка.
    08 февраля, Гость   Ответить
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