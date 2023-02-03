Общественники нашли вытекающие на улицу канализационные воды в Барнауле

Жители ближайших домов постоянно жалуются на вонь, исходящую от жидкости

03 февраля 2023, 08:16, ИА Амител

Общественники в Барнауле нашли рядом с Обью вытекающие наружу стоки канализации. Об этом рассказали в сообществе во "ВКонтакте".

"Зрелище не для слабонервных – из-за проблем с оформлением (ул. Приречная) и аварийным состоянием сетей канализации (ул. Мамонтова) сливы ЖБО без какой-либо очистки по естественному уклону фактически стекают в бассейн реки Оби", – сказано в сообщении.

Представители Народного фронта призвали городские и краевые власти решить проблему полуаварийных канализационных систем, а также разработать меры по предотвращению слива отходов в природоохранных зонах.