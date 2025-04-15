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Бийчане обратились к Путину с просьбой помочь с пересыхающим озером

По словам председателя ТОС "Озеро Ковалевское", сейчас существование водоема находится под угрозой из-за заиливания дна

15 апреля 2025, 13:31, ИА Амител

Озеро Ковалевское / Фото: пресс-служба администрации Бийска
Озеро Ковалевское / Фото: пресс-служба администрации Бийска

Бийчане обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему пересыхающего озера Ковалевского. Об этом сообщает "Атмосфера".

Председатель ТОС "Озеро Ковалевское" Наталья Жилова рассказала, что водоем является единственным островком природы в городе. Сейчас он под угрозой из-за заиливания дна – родники перестали подпитывать озеро, и оно начало усыхать. Женщина отмечает, что, несмотря на многократные обращения в различные инстанции, проблема не решена.

На прошлой неделе бийская администрация в Telegram-канале заявила, что работает над проблемой водоотведения. Специалисты уже спроектировали системы отвода дождевых и талых вод для защиты водоема от загрязнения и заиливания. После прохождения экспертизы проекта власти планируют начать работы – деньги на это получат в рамках федеральной программы по сохранению водных объектов.

Бийск Владимир Путин

Комментарии 3

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Сергей

13:41:36 15-04-2025

Прочитал только заголовок😎🧐😳🤣🤣🤣

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Гость

15:01:35 15-04-2025

Сергей (13:41:36 15-04-2025) Прочитал только заголовок😎🧐😳🤣🤣🤣... Уже неплохо. Попробуй дальше почитать

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Гость

13:58:03 15-04-2025

А барнаульцы обратятся к Путину чтобы вернул горожанам созданный природой водоём, озеро Пионерское, на Булыгино.
И разобрался с депутатом, который это озеро приватизировал

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