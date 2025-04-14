Тело бийчанина, умершего в Индонезии, могут не вернуть на родину

С каждым днем долг за услуги морга растет, а бывший начальник не оказывает обещанной помощи

14 апреля 2025, 18:31, ИА Амител

Могильный крест / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Тело бийчанина Анатолия Ломакина, который погиб в Индонезии еще в январе, до сих пор не могут вернуть в Россию. Как сообщает "Бийский рабочий", близкие приняли решение не возвращать останки на родину, а оставить их за границей.

Как рассказала близкая подруга погибшего Ирина Евдокимова, ранее бывший начальник Ломакина заявил о желании помочь с организацией захоронения и якобы нанял агента, который сейчас работает в Индонезии. Однако с тех пор ситуация не изменилась.

"Писал мне, якобы почему мы должны платить за кремацию, отправку и захоронение, ведь это должна была сделать клиника. Говорил, что нанимал адвокатов, которые работают там, в Индонезии, чтобы списать долг 1,5 млн руб. за лечение Толи в больнице. Однако в Джакарте мне сообщили, что никто этих людей в глаза не видел, даже похоронный агент. Нам уже даже готовы простить долг, но ничего не решается", – заявила Евдокимова.

По ее словам, если до мая ничего не изменится, то она сделает через юриста разрешение на кремацию в Индонезии. В Бийск друзьям Анатолия отправят лишь документы. Женщина призналась, что не видит другого выхода – тело портится из-за жаркого и влажного климата. Кроме того, растет и стоимость услуг больницы: сейчас доставка праха на родину обойдется уже в 500 тысяч рублей.

"Если на услуги похоронного агента, которые стоят около 50 тыс. руб., мы еще сможем собрать, то полмиллиона – никак. Плюс ко всему пока еще неизвестно, сколько будет стоить разрешение на захоронение, услуги юриста и нотариуса. Их тоже нужно где-то брать. Помогать-то особо некому, только друзья, и то их немного", – сказала она.

Напомним, 40-летний общественник Анатолий Ломакин погиб 21 января во время путешествия по Индонезии. 19 января он прибыл в город Битунг на корабле, 20 января заселился в отель "Пермато" в Манадо.

21 января сотрудники отеля заметили, что иностранец болен, и обратились в областную больницу. Прибывшие на вызов медики госпитализировали путешественника. Он жаловался на одышку и затуманивание зрения. Пациенту оказали медицинскую помощь и провели компьютерную томографию, но мужчина скончался.