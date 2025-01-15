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Бийчане пожаловались на едкий дым из трубы котельной, мешающий дышать

Сажа летит в окна и оседает на подоконниках, рассказали горожане

15 января 2025, 22:30, ИА Амител

В Бийске жители дома на улице Южной, 6, и соседних домов уже более двух лет страдают от дыма, валящего из трубы местной котельной. Об этом сообщает Народный фронт.

"Конструкция находится в непосредственной близости от жилых домов и доставляет массу неудобств людям. Бийчанам тяжело дышать, сажа летит в окна и оседает на стеклах и подоконниках", – рассказали общественники.

По словам местных жителей, раньше труба котельной была длиннее, что снижало объем выбросов, но несколько лет назад верхнюю часть конструкции обрезали из-за износа. После этого ситуация с задымлением резко ухудшилась. Обращения к энергетикам результатов не дали – трубу так и не удлинили.

Отчаявшись, бийчане обратились в Народный фронт. Общественники направили письмо главе города с требованием принять меры, предложив два варианта решения проблемы: либо восстановить прежнюю длину трубы, либо установить мощные золоулавливатели, которые помогут уменьшить вред от выбросов.

Бийск жалобы и просьбы

Комментарии 2

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Гость

23:08:19 15-01-2025

У нас рядом ЧОП унита на Анатолия тоже коптит во все стороны. Куда обратиться?

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Гость

11:29:18 16-01-2025

Гость (23:08:19 15-01-2025) У нас рядом ЧОП унита на Анатолия тоже коптит во все стороны... в русское лото

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