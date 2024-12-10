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Бийчане пожаловались на нечищеные от снега улицы в частном секторе

Недовольные комментарии появились в чате мэра Щигрева с фото и видео, которые якобы сразу пропали

10 декабря 2024, 14:41, ИА Амител

Фото иллюстративное / Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото иллюстративное / Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Бийска пожаловались, что не видят снегоуборочную технику в частном секторе. Как пишет "Деловой Бийск", сообщения с недовольством появились в чате Telegram-канала градоначальника Виктора Щигрева – в них даже публиковались видео и фото, которые якобы сразу были удалены.

Сообщения о неубранных улицах поступили от нескольких бийчан. Они отмечают, что в "частном секторе тоже люди живут", однако сами не верят в успех обращений.

"Всегда после бури сами жители скидывались и вызывали машину, чтобы прочистить свои переулки. А переулков у нас – тысячи, ведь частного сектора половина города", – написал один из участников чата.

Люди с опытом обращений в административные органы посоветовали жителям частного сектора писать властям в письменной форме, адресуя обращение Щигреву с просьбой очистить улицу. По их собственным правилам очистка частного сектора производится лишь после подобных заявлений, отмечается в публикации.

Бийск Уборка снега

Комментарии 4

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Гость

14:49:41 10-12-2024

Бастрыкину писали? Путину на прямую линию вопрос задавали?

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Гость

18:23:53 10-12-2024

а разве не скидываются домами и старший по улице заказывает трактор?! у нас так в городе. и все всегда ЧИСТО

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Паша

19:57:13 10-12-2024

хех жалуются они на нечищенные дороги и при этом сами нишиша не делают а на все готовенькое пожалуйста.

я к примеру почистил себе место, уехал а какая то мразота туда встала видите ли мрази лень себе место расчистить

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https://www.amic.ru/news/biych

13:15:05 12-12-2024

А тротуары и остановочные павильоны, кто-нибудь когда либо почистит?

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