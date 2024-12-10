Бийчане пожаловались на нечищеные от снега улицы в частном секторе

Недовольные комментарии появились в чате мэра Щигрева с фото и видео, которые якобы сразу пропали

10 декабря 2024, 14:41, ИА Амител

Фото иллюстративное / Екатерина Смолихина / amic.ru

Жители Бийска пожаловались, что не видят снегоуборочную технику в частном секторе. Как пишет "Деловой Бийск", сообщения с недовольством появились в чате Telegram-канала градоначальника Виктора Щигрева – в них даже публиковались видео и фото, которые якобы сразу были удалены.

Сообщения о неубранных улицах поступили от нескольких бийчан. Они отмечают, что в "частном секторе тоже люди живут", однако сами не верят в успех обращений.

"Всегда после бури сами жители скидывались и вызывали машину, чтобы прочистить свои переулки. А переулков у нас – тысячи, ведь частного сектора половина города", – написал один из участников чата.

Люди с опытом обращений в административные органы посоветовали жителям частного сектора писать властям в письменной форме, адресуя обращение Щигреву с просьбой очистить улицу. По их собственным правилам очистка частного сектора производится лишь после подобных заявлений, отмечается в публикации.