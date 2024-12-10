"Чайник не успеваю отмывать". Бийчане пожаловались на качество воды в городе

Многие из них не пьют воду из водопровода, предпочитая покупать ее в водоматах

10 декабря 2024, 13:41, ИА Амител

Накипь в чайнике / Фото: "Инцидент Бийск"

Бийчане пожаловались на плохое качество холодной воды. Согласно публикации в сообществе "Инцидент Бийск", после ее кипячения в чайнике почти моментально появляется налет.

"Что у нас с холодной водой в Бийске, квартал АБ? Чайник не успеваю отмывать, через сутки такая накипь!" – написала жительница города.

В комментарии с ней согласились местные жители – проблемы с водой наблюдаются не только в квартале АБ, но и в остальных районах. Не помогают даже многоступенчатые системы очистки, а люди предпочитают покупать воду в водоматах.