Бийчане пожаловались на нехватку автобусов на городских маршрутах
В мэрии объяснили, что решение о сокращении рейсов приняли на основе изучения пассажиропотока
25 апреля 2023, 10:11, ИА Амител
Жители Бийска высказали недовольство из-за сокращения числа автобусов на городских маршрутах. Как пишет "Бийский рабочий", своё негодование ситуацией они высказали в Telegram-канале главы города Виктора Щигрева.
Бийчане отметили, что автобусный трафик уменьшился, при том что цены на проезд подняли. В мэрии объяснили, что решение о сокращении рейсов приняли на основе изучения пассажиропотока – им занимались специалисты управления ЖКХ совместно со специалистами из других структур. Сами жители города призвали обратить внимание на городские остановки.
"На остановках много людей стоит, а потом все они пытаются "запихнуться" в данный вид транспорта", – подчёркивают люди.
Зачастую автобусов не хватает на садоводческих маршрутах, а также на рейсах № 23 и № 35.
12:11:16 25-04-2023
"На остановках много людей стоит, а потом все они пытаются "запихнуться" в данный вид транспорта", – подчёркивают люди.___________А как должно быть? Или народ хочет за 30р., как в такси по одному в салоне!? Или автобус должен по маршруту, воздух возить?
08:01:14 26-04-2023
Гость (12:11:16 25-04-2023) "На остановках мнненеого людей стоит, а потом все они пытаются "... Должно быть как было до поднятия цены на28руб, ткогда чуть получше было. Люди дышат рот в рот друг другу.
08:09:53 26-04-2023
Конечно добавить надо, как же люди стоят , пока до работы доедешь весь измятый уставший, а еще некоторым стоячая работа , ммаленько то думайте о людях или вам наплевать?! И так Г. Бийск самый несчастный зарплаты низкие, ццены выше чем где либо, хоть здесь то не обходите людей. Мэр следи за порядком?! Амини!
08:17:18 26-04-2023
Сейчас у нас мэр молодой, пУсть следит за всякими решениями , а то решают, ккому что вздумается. Будте добрее к людям, жжизнь одна и не надо ее делать тяжелей и так люди страдают со всех сторон, им богатым не понять, да и не хотят понимать, лишь у них все было хорошо.!