Бийчане пожаловались на нехватку автобусов на городских маршрутах

В мэрии объяснили, что решение о сокращении рейсов приняли на основе изучения пассажиропотока

25 апреля 2023, 10:11, ИА Амител

Автобус / Фото: amic.ru

Жители Бийска высказали недовольство из-за сокращения числа автобусов на городских маршрутах. Как пишет "Бийский рабочий", своё негодование ситуацией они высказали в Telegram-канале главы города Виктора Щигрева.

Бийчане отметили, что автобусный трафик уменьшился, при том что цены на проезд подняли. В мэрии объяснили, что решение о сокращении рейсов приняли на основе изучения пассажиропотока – им занимались специалисты управления ЖКХ совместно со специалистами из других структур. Сами жители города призвали обратить внимание на городские остановки.

"На остановках много людей стоит, а потом все они пытаются "запихнуться" в данный вид транспорта", – подчёркивают люди.

Зачастую автобусов не хватает на садоводческих маршрутах, а также на рейсах № 23 и № 35.