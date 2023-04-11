В Барнауле не будет бесплатных автобусов на Родительский день
Городские власти отметили, что все автобусы, обеспечивающие доступность кладбищ, работают по регулируемым тарифам
11 апреля 2023, 15:13, ИА Амител
В Барнауле на родительский день, который состоится 25 апреля, не будут запускать бесплатные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Добраться до кладбищ можно будет на автобусах:
- Михайловское кладбище – маршрут № 117э, также кладбище обслуживается проходящими маршрутами без захода на него – № 113, 113к, 114, 124, 124к, 150, 151;
- Гоньбинское кладбище – маршруты № 25, 32;
- Власихинское кладбище – маршруты № 75, 23;
- Черницкое кладбище – маршруты № 108, 104ю.
Власти пояснили, что на пригородных маршрутах отменены тарифные зоны, так что стоимость проезда составляет 30 рублей, независимо от маршрута.
При этом в Барнауле до кладбищ автобусы ездят по регулируемым тарифам с предоставлением права на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам вида "Льготная" и "Пенсионная".
Бесплатно на кладбищах будут раздавать мешки для мусора и хозинвентарь. Рядом с местами погребений оборудуют точки для торговли ритуальными принадлежностями.
15:16:18 11-04-2023
Правильно,нечего истинным владельцам маршрутов деньги терять!
15:55:30 11-04-2023
Давно пока отметить , весь городской транспорт забирают ! А в городе на маршрутах по минимуму автобусов.
16:10:09 11-04-2023
Евгения (15:55:30 11-04-2023) Давно пока отметить , весь городской транспорт забирают ! А ... Их и так по минимуму,да такие страшные,что лучше бы не ходили вообще эти ПАЗики
16:07:40 11-04-2023
Очень жаль,власти с каждым годом все меньше и меньше думают о горожанах