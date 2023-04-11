В Барнауле не будет бесплатных автобусов на Родительский день

Городские власти отметили, что все автобусы, обеспечивающие доступность кладбищ, работают по регулируемым тарифам

11 апреля 2023, 15:13, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле на родительский день, который состоится 25 апреля, не будут запускать бесплатные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Добраться до кладбищ можно будет на автобусах:

Михайловское кладбище – маршрут № 117э, также кладбище обслуживается проходящими маршрутами без захода на него – № 113, 113к, 114, 124, 124к, 150, 151;

Гоньбинское кладбище – маршруты № 25, 32;

Власихинское кладбище – маршруты № 75, 23;

Черницкое кладбище – маршруты № 108, 104ю.

Власти пояснили, что на пригородных маршрутах отменены тарифные зоны, так что стоимость проезда составляет 30 рублей, независимо от маршрута.

При этом в Барнауле до кладбищ автобусы ездят по регулируемым тарифам с предоставлением права на проезд по проездным билетам, персональным транспортным картам вида "Льготная" и "Пенсионная".

Бесплатно на кладбищах будут раздавать мешки для мусора и хозинвентарь. Рядом с местами погребений оборудуют точки для торговли ритуальными принадлежностями.