Бийчане пожаловались на пожарную машину, сломавшую оградку на кладбище

Люди возмущены тем, что нанесённый ущерб никто не компенсирует

09 мая 2023, 19:35, ИА Амител

Кадр из видео

Жители Бийска в социальных сетях рассказали о том, как неаккуратные пожарные сломали оградку на кладбище. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".

По словам автора сообщения, всё произошло в Сорокино. Пожарный автомобиль сдавал назад и наехал на могильную оградку. Водитель, как утверждает очевидец, сделал вид, будто сломался, а затем просто уехал.

Бийчанин переживает за то, что людям никто не возместит ущерб, нанесённый имуществу.