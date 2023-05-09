Бийчане пожаловались на пожарную машину, сломавшую оградку на кладбище
Люди возмущены тем, что нанесённый ущерб никто не компенсирует
09 мая 2023, 19:35, ИА Амител
Кадр из видео
Жители Бийска в социальных сетях рассказали о том, как неаккуратные пожарные сломали оградку на кладбище. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск".
По словам автора сообщения, всё произошло в Сорокино. Пожарный автомобиль сдавал назад и наехал на могильную оградку. Водитель, как утверждает очевидец, сделал вид, будто сломался, а затем просто уехал.
Бийчанин переживает за то, что людям никто не возместит ущерб, нанесённый имуществу.
22:38:09 09-05-2023
"Сегодня в ходе тушения пожара на сорокинском кладбище была повреждена оградка, связь с родственниками установлена и оградка будет отремонтирована силами МЧС в ближайшие сроки, родственник по данному поводу не имеет претензии," - сообщает служба МЧС