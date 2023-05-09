В Барнауле водитель УАЗа въехал в металлическую конструкцию

Автомобилист пытался избежать столкновения

09 мая 2023, 12:21, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

ДТП с участием УАЗ Profi и Nissan Pulsar произошло в Барнауле, сообщили в паблике "Инцидент Барнаул".

Авария случилась вечером 8 мая на пересечении улиц Трактовой и Дальней. При попытке избежать столкновения с иномаркой водитель отечественного авто съехал с трассы и врезался в металлическую конструкцию.

В комментариях автомобилист рассказал, что ехал со скоростью около 50 км/ч, чтобы успеть на зелёный, а легковушка тем временем выезжала с прилегающей, где вместо светофора стоит знак "Уступи дорогу".

"Она уступила всем, кто ехал на "наркушку", а про то, что кто-то ещё прямо едет на Куету, – не подумала. Потому и меня не увидела", – объяснил он.

Накануне в Бийске произошло жёсткое ДТП с участием двух грузовиков. Один из водителей получил травмы. Не госпитализирован.