Бийчане пожаловались на проблему с подростками-вандалами
Они ломают площадки и не реагируют на замечания
14 октября 2024, 21:05, ИА Амител
Бийчане столкнулись с проблемой подростков-вандалов, разрушающих подъезды и придомовые площадки, сообщает "Бийский рабочий".
"Подростки ломают, алкаши. Поддерживать никто не хочет, чтобы снова ломать. Восстановленной площадки хватило на два месяца, подростки ее разнесли в дым", – жалуются горожане.
Руководитель УК, обслуживающей дом рядом с площадкой, ставшей целью вандалов, видит причину в равнодушии взрослых. Директор УК Хачатур Зурнаджян рассказал, что на видео сняли подростков, которые специально вырывают доски.
По его словам, подростки реагируют на замечания нецензурной бранью, а вместо обращения в полицию местные лишь размещают фото в соцсетях.
В компании "Красный кит", устанавливающей игровые площадки и объекты благоустройства, отметили, что Бийск отличается большим количеством обращений о сломанных объектах. Например, недавно потребовался ремонт новой "семьи лошадок" из-за того, что на нее запрыгивали и дети, и взрослые. Кроме того, пришлось восстанавливать "летающую тарелку", лавочки, детские площадки и тренажеры.
21:38:30 14-10-2024
Ничего не сделаешь это дети, только беседа. Все от безнаказанности и не уважении к старшим. Кричать на детишек нельзя, а если скажите "уши оборону" Или что то подобное ууууу тогда проблем на живете. Ну вот по этому это и происходит.
10:58:07 15-10-2024
Нанимаете толпу подростков - они метелят тех, кто ломает скамейки и так пока не дойдет. Подростки бьют подростков, профит. Никакие беседы тут не помогут.