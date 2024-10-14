Бийчане пожаловались на проблему с подростками-вандалами

Они ломают площадки и не реагируют на замечания

14 октября 2024, 21:05, ИА Амител

Скамейки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1087847

Бийчане столкнулись с проблемой подростков-вандалов, разрушающих подъезды и придомовые площадки, сообщает "Бийский рабочий".

"Подростки ломают, алкаши. Поддерживать никто не хочет, чтобы снова ломать. Восстановленной площадки хватило на два месяца, подростки ее разнесли в дым", – жалуются горожане.

Руководитель УК, обслуживающей дом рядом с площадкой, ставшей целью вандалов, видит причину в равнодушии взрослых. Директор УК Хачатур Зурнаджян рассказал, что на видео сняли подростков, которые специально вырывают доски.

По его словам, подростки реагируют на замечания нецензурной бранью, а вместо обращения в полицию местные лишь размещают фото в соцсетях.

В компании "Красный кит", устанавливающей игровые площадки и объекты благоустройства, отметили, что Бийск отличается большим количеством обращений о сломанных объектах. Например, недавно потребовался ремонт новой "семьи лошадок" из-за того, что на нее запрыгивали и дети, и взрослые. Кроме того, пришлось восстанавливать "летающую тарелку", лавочки, детские площадки и тренажеры.