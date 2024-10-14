Жительница Бийска пыталась заработать на защите животных и попала под следствие

Мошенница публиковала в Сети фейковые посты с призывом помочь собакам и кошкам

14 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Бездомные животные / Фото: pxhere.com

Жительница Бийска создала группу в мессенджере, где публиковала посты с просьбами финансово помочь собакам и кошкам, однако все это оказалось мошенничеством.

Как сообщили в МВД Алтайского края, женщина просила деньги на лечение и восстановление животных, фотографии которых она скачивала из интернета.

В действительности же 26-летняя ранее судимая женщина не занималась благотворительностью, а все полученные пожертвования тратила на личные нужды.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Полицейские определяют общий ущерб и географию потерпевших. Известно, что за время мошенничества на карту злоумышленницы поступило несколько тысяч банковских переводов. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.