Жительница Бийска пыталась заработать на защите животных и попала под следствие
Мошенница публиковала в Сети фейковые посты с призывом помочь собакам и кошкам
14 октября 2024, 17:00, ИА Амител
Жительница Бийска создала группу в мессенджере, где публиковала посты с просьбами финансово помочь собакам и кошкам, однако все это оказалось мошенничеством.
Как сообщили в МВД Алтайского края, женщина просила деньги на лечение и восстановление животных, фотографии которых она скачивала из интернета.
В действительности же 26-летняя ранее судимая женщина не занималась благотворительностью, а все полученные пожертвования тратила на личные нужды.
По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Полицейские определяют общий ущерб и географию потерпевших. Известно, что за время мошенничества на карту злоумышленницы поступило несколько тысяч банковских переводов. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.
17:07:33 14-10-2024
эх, такую бизнес-мысль приземлили...
06:45:25 15-10-2024
Мусик (17:07:33 14-10-2024) эх, такую бизнес-мысль приземлили......
Эта бизнес-модель существует уже давным-давно! Все эти хвостики, лапки, передержки Зосимовой, Овсянниковой - только прикрытие. Там кроме денег еще такая наркота крутится, что Эскобар позавидует.
07:04:51 15-10-2024
Гость (06:45:25 15-10-2024) Эта бизнес-модель существует уже давным-давно! Все эти х...
Источники поставок раскрыты, полетели минуса. Да вперед!
10:15:33 15-10-2024
Гость (07:04:51 15-10-2024) Источники поставок раскрыты, полетели минуса. Да вперед!... те кто денюжки перечислял наверняка думали - "какое хорошее я дело сделал, вот жувотным помогаю, и сам не особо напрягся".
тётя же благое дело сделала - и людЯм успокоительность, и себе денюжку малую, и пёсам\котям хрен с редькой.
так что как обычно - делай сам, не перекладывай на других. иначе лови чудеса.
11:20:11 15-10-2024
Мусик (10:15:33 15-10-2024) те кто денюжки перечислял наверняка думали - "какое хорошее ...
доверяй, но проверяй. перевожу только тем, кого знаю лично или через кого-то. не важно на что, правило одно