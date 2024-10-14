НОВОСТИПроисшествия

Жительница Бийска пыталась заработать на защите животных и попала под следствие

Мошенница публиковала в Сети фейковые посты с призывом помочь собакам и кошкам

14 октября 2024, 17:00, ИА Амител

Бездомные животные / Фото: pxhere.com
Бездомные животные / Фото: pxhere.com

Жительница Бийска создала группу в мессенджере, где публиковала посты с просьбами финансово помочь собакам и кошкам, однако все это оказалось мошенничеством.

Как сообщили в МВД Алтайского края, женщина просила деньги на лечение и восстановление животных, фотографии которых она скачивала из интернета.

В действительности же 26-летняя ранее судимая женщина не занималась благотворительностью, а все полученные пожертвования тратила на личные нужды.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело. Полицейские определяют общий ущерб и географию потерпевших. Известно, что за время мошенничества на карту злоумышленницы поступило несколько тысяч банковских переводов. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Происшествия Мошенники Благотворительность животные

Комментарии 5

Avatar Picture
Мусик

17:07:33 14-10-2024

эх, такую бизнес-мысль приземлили...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:45:25 15-10-2024

Мусик (17:07:33 14-10-2024) эх, такую бизнес-мысль приземлили......
Эта бизнес-модель существует уже давным-давно! Все эти хвостики, лапки, передержки Зосимовой, Овсянниковой - только прикрытие. Там кроме денег еще такая наркота крутится, что Эскобар позавидует.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:04:51 15-10-2024

Гость (06:45:25 15-10-2024) Эта бизнес-модель существует уже давным-давно! Все эти х...
Источники поставок раскрыты, полетели минуса. Да вперед!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

10:15:33 15-10-2024

Гость (07:04:51 15-10-2024) Источники поставок раскрыты, полетели минуса. Да вперед!... те кто денюжки перечислял наверняка думали - "какое хорошее я дело сделал, вот жувотным помогаю, и сам не особо напрягся".
тётя же благое дело сделала - и людЯм успокоительность, и себе денюжку малую, и пёсам\котям хрен с редькой.
так что как обычно - делай сам, не перекладывай на других. иначе лови чудеса.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:11 15-10-2024

Мусик (10:15:33 15-10-2024) те кто денюжки перечислял наверняка думали - "какое хорошее ...
доверяй, но проверяй. перевожу только тем, кого знаю лично или через кого-то. не важно на что, правило одно

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров