Бийчане проигрывают в битве с борщевиком

Люди массово идут в больницу с ожогами

10 июля 2024, 18:35, ИА Амител

Борщевик / Фото: горбольница № 2 Бийска

В Бийске в травмпункт городской больницы № 2 каждую неделю обращается до 10 пациентов с ожогами, которые они получили при борьбе с борщевиком. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

В основном это дачники и жители частного сектора, которые, уничтожая опасный сорняк, сталкиваются с тем, что его сок попадает на кожу. Под воздействием ультрафиолета это вызывает сильные ожоги.

Если сок борщевика попал на кожу, первое, что нужно сделать – спрятаться от прямых солнечных лучей и тщательно промыть пострадавший участок холодной водой. Это поможет удалить остатки сока и предотвратить дальнейшее развитие реакции. Также можно принять антигистаминный препарат. Если реакция сильная и ярко выраженная, необходимо обратиться за медицинской помощью.