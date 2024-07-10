Бийчане проигрывают в битве с борщевиком
Люди массово идут в больницу с ожогами
10 июля 2024, 18:35, ИА Амител
В Бийске в травмпункт городской больницы № 2 каждую неделю обращается до 10 пациентов с ожогами, которые они получили при борьбе с борщевиком. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
В основном это дачники и жители частного сектора, которые, уничтожая опасный сорняк, сталкиваются с тем, что его сок попадает на кожу. Под воздействием ультрафиолета это вызывает сильные ожоги.
Если сок борщевика попал на кожу, первое, что нужно сделать – спрятаться от прямых солнечных лучей и тщательно промыть пострадавший участок холодной водой. Это поможет удалить остатки сока и предотвратить дальнейшее развитие реакции. Также можно принять антигистаминный препарат. Если реакция сильная и ярко выраженная, необходимо обратиться за медицинской помощью.
19:28:25 10-07-2024
Кто распространил это растение? И где он?
23:37:40 10-07-2024
Костя (19:28:25 10-07-2024) Кто распространил это растение? И где он? ... Хрущев с Брежневым. Собирались скот кормить. Не вышло. Вот такой советский союз.
10:32:16 11-07-2024
Гость (23:37:40 10-07-2024) Хрущев с Брежневым. Собирались скот кормить. Не вышло. Вот т... а еще Хрущев назло нам настроил квартир которые нам приходится ремонтировать и закопал трубы которые прорываются и нам приходится их ремонтировать. А еще проклятые советы при строительстве районов наделели больниц, школ и детсадов, и теперь эти объекты мешают воткнуть высотку с пивняком на первом этаже.
23:28:34 10-07-2024
Иш какие нежные.
09:46:49 11-07-2024
Срубать да и всё, пока молодой, и глифосад на срез. На базарах продается.
13:59:14 11-07-2024
Гость (10:32:16 11-07-2024) а еще Хрущев назло нам настроил квартир которые нам приходит... Вам бы историю подучить. Именно эти два деятеля распространили борщевик с Кавказа на весь Союз -
коров в пути к коммунизму кормить нечем было.
18:51:36 11-07-2024
Гость (13:59:14 11-07-2024) Вам бы историю подучить. Именно эти два деятеля распространи... Вам бы историю подучить - скот был уже как вариант борьбы с сорняком. Да и страны советов уже 30 лет как нет, а борщевик разрастается. В прошлом году бийчане не жаловались, не? Советы виноваты?
22:34:53 11-07-2024
Гость (18:51:36 11-07-2024) Вам бы историю подучить - скот был уже как вариант борьбы с ... Уж извините, попал в благоприятные усорвия - теперь фиг выведешь, через много лет его будет еще больше.. А разводили именно для прокорма скота два злодея описанных выше
22:43:43 11-07-2024
Гость (18:51:36 11-07-2024) Вам бы историю подучить - скот был уже как вариант борьбы с ... Послевоенное время было голодным, нужно было восстанавливать сельское хозяйство, повышать его продуктивность. Учёные искали растения, которые могли бы стать новыми высокоурожайными культурами, которые бы быстро росли, давали много зелени, и их было бы выгодно использовать на корм скоту.
Так, в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте, в Хибинах, в это время уже испытывались гигантские кавказские борщевики в качестве силосных растений. После войны эти исследования расширяются, организуются экспедиции за семенами на Кавказ.
Затем борщевики начинают испытывать в республике Коми, Санкт-Петербурге, Москве. В 60-х и 70-х годах борщевик Сосновского начали массово выращивать в России: его семена рассылали по институтам, опытным станциям, хозяйствам.
В общем гугл вам в помощь, историк недоучка