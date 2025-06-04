Бийчане просят открыть туалет в парке Строителей, чтобы не ходить в кусты
Причем туалет есть, он дорогой и известный на весь край, но не работает
04 июня 2025, 10:41, ИА Амител
Жители Бийска обратились к главе города Виктору Щигреву с просьбой решить в парке Строителей проблему с туалетом, который опять не работает, пишет "Бийский рабочий".
"Куда, интересно, ходить детям? Ну хорошо, в кусты дети сходят. А взрослые, пожилые, которые с внуками приходят на площадку?" – возмущаются бийчане.
Как сообщалось ранее, туалет в парке Строителей, открытый в торжественной обстановке в июле 2024 года, получил известность во всем Алтайском крае. Бюджету Бийска он обошелся почти в 2 млн рублей.
Стоит отметить, что установили туалет еще в 2023 году, однако запустить его удалось почти через год по разным обстоятельствам. А на следующий день после открытия вандалы повредили одну из кабинок. По этим причинам бийчане называют туалет "многострадальным".
Ранее жители Бийска попросили защитить их от ворон, обосновавшихся возле администрации города.
10:50:39 04-06-2025
В парке туалета нет, а в кустах - вороны...😁
11:09:09 04-06-2025
Кхм... (10:50:39 04-06-2025) В парке туалета нет, а в кустах - вороны...😁... пусть у сабакаводов учатся - совочки, пакетики...
10:59:34 04-06-2025
По мнению властей отдыхающие бийчане должны держать в себе все свои естественные выделения на весь период отдыха в парке? Оригинальный подход. Тогда пусть закроют сортир в мерии.
11:13:40 04-06-2025
767 (10:59:34 04-06-2025) По мнению властей отдыхающие бийчане должны держать в себе в... Туалет тоже власти громили?
11:03:38 04-06-2025
а кто парку вообще разрешение на открытие и прием посетителей давал в администрации города?
это же надо до такого дойти - открыли без удобств и с грубым нарушением санэпид условий?
14:27:49 04-06-2025
Что-то Бийчане много просить стали, то вороны им в мэрии мешают, то туалеты им подавай.))))
15:15:37 04-06-2025
У пиндосов почему то проблем с туалетами нет, заходи в любые учреждения, кроме Пентагона и справляй свои естественные нужды. А унас власть, хочет на этом дерме обогатится или сделать антисанитарию.
15:29:33 04-06-2025
Гость (15:15:37 04-06-2025) У пиндосов почему то проблем с туалетами нет, заходи в любые... Так повелось, в Нью-Йорке стало не зазорно, стоять и писать словно пес, на небоскреб. (с) В.Токарев.
У нас количество ТЦ и прочих организаций общественного питания на число жителей, уже давно перевалило критическую массу. В течение 5 минут можно найти туалет. Если вы не на выселках находитесь (Ускова, Семенова, сколько то лет чему то и т.д. ) Лет 20 назад "прижало" по маленькому на Докучаево. Зашел в Марию-ра. Объяснил ситуацию. Пустили в служебный санузел и ни копейки не взяли.
17:05:25 04-06-2025
Гость (15:15:37 04-06-2025) У пиндосов почему то проблем с туалетами нет, заходи в любые... вот так мерикосовский шпиён и спалился.