Бийчане просят открыть туалет в парке Строителей, чтобы не ходить в кусты

Причем туалет есть, он дорогой и известный на весь край, но не работает

04 июня 2025, 10:41, ИА Амител

Парк Строителей в Бийске / Фото: администрация Бийска / vk.com/official.biysk

Жители Бийска обратились к главе города Виктору Щигреву с просьбой решить в парке Строителей проблему с туалетом, который опять не работает, пишет "Бийский рабочий".

"Куда, интересно, ходить детям? Ну хорошо, в кусты дети сходят. А взрослые, пожилые, которые с внуками приходят на площадку?" – возмущаются бийчане.

Как сообщалось ранее, туалет в парке Строителей, открытый в торжественной обстановке в июле 2024 года, получил известность во всем Алтайском крае. Бюджету Бийска он обошелся почти в 2 млн рублей.

Стоит отметить, что установили туалет еще в 2023 году, однако запустить его удалось почти через год по разным обстоятельствам. А на следующий день после открытия вандалы повредили одну из кабинок. По этим причинам бийчане называют туалет "многострадальным".

Ранее жители Бийска попросили защитить их от ворон, обосновавшихся возле администрации города.