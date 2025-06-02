Бийчане просят защитить их от ворон, обосновавшихся возле мэрии
Жители жалуются, что эти птицы загадили все вокруг
02 июня 2025, 13:20, ИА Амител
Жители Бийска просят расставить на улицах "ультразвуковые отпугиватели ворон", поскольку, по их мнению, количество этих птиц приближается к критической отметке, пишет "Бийский рабочий".
Бийчане в Telegram-чате главы города Виктора Щигрева предложили рассмотреть возможность отпугивания ворон.
"Например, ультразвуковыми отпугивателями на Петровском бульваре, напротив здания администрации, там их основная локация. Эти птицы загадили все вокруг", – предложили в чате.
Как отмечает издание, вороны не только похуже голубей в плане загрязнения территории, но они еще и разоряют чужие гнезда. И чем больше их популяция, тем меньше становится других пернатых.
13:24:58 02-06-2025
джиперс криперс?
13:40:24 02-06-2025
точно возле? а не в...?
14:10:59 02-06-2025
Ворон, как и котов обижать нельзя
15:12:29 02-06-2025
Чучмек (14:10:59 02-06-2025) Ворон, как и котов обижать нельзя... нужно. ну или усынови их всех
17:14:39 02-06-2025
Гость (15:12:29 02-06-2025) нужно. ну или усынови их всех... Проще уматерить тех, кому мешают вороны. Можно подумать, там до этого в тополях соловьи с павлинами жили.
23:09:59 02-06-2025
Кхм... (17:14:39 02-06-2025) Проще уматерить тех, кому мешают вороны. Можно подумать, там... Возле России в Барнауле был пешком пару лет назад там площадь так загажена голубями была что просто ужас. Это нормально?