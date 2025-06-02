Бийчане просят защитить их от ворон, обосновавшихся возле мэрии

Жители жалуются, что эти птицы загадили все вокруг

02 июня 2025, 13:20, ИА Амител

Много ворон в городе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жители Бийска просят расставить на улицах "ультразвуковые отпугиватели ворон", поскольку, по их мнению, количество этих птиц приближается к критической отметке, пишет "Бийский рабочий".

Бийчане в Telegram-чате главы города Виктора Щигрева предложили рассмотреть возможность отпугивания ворон.

"Например, ультразвуковыми отпугивателями на Петровском бульваре, напротив здания администрации, там их основная локация. Эти птицы загадили все вокруг", – предложили в чате.

Как отмечает издание, вороны не только похуже голубей в плане загрязнения территории, но они еще и разоряют чужие гнезда. И чем больше их популяция, тем меньше становится других пернатых.