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Бийчане просят защитить их от ворон, обосновавшихся возле мэрии

Жители жалуются, что эти птицы загадили все вокруг

02 июня 2025, 13:20, ИА Амител

Много ворон в городе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Много ворон в городе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Жители Бийска просят расставить на улицах "ультразвуковые отпугиватели ворон", поскольку, по их мнению, количество этих птиц приближается к критической отметке, пишет "Бийский рабочий".

Бийчане в Telegram-чате главы города Виктора Щигрева предложили рассмотреть возможность отпугивания ворон.

"Например, ультразвуковыми отпугивателями на Петровском бульваре, напротив здания администрации, там их основная локация. Эти птицы загадили все вокруг", – предложили в чате.

Как отмечает издание, вороны не только похуже голубей в плане загрязнения территории, но они еще и разоряют чужие гнезда. И чем больше их популяция, тем меньше становится других пернатых.

Спасенная сова / Фото: пресс-служба АлтГУ

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НОВОСТИЭкология
Бийск жалобы и просьбы Птицы

Комментарии 6

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Гость

13:24:58 02-06-2025

джиперс криперс?

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Гость

13:40:24 02-06-2025

точно возле? а не в...?

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Чучмек

14:10:59 02-06-2025

Ворон, как и котов обижать нельзя

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Гость

15:12:29 02-06-2025

Чучмек (14:10:59 02-06-2025) Ворон, как и котов обижать нельзя... нужно. ну или усынови их всех

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Кхм...

17:14:39 02-06-2025

Гость (15:12:29 02-06-2025) нужно. ну или усынови их всех... Проще уматерить тех, кому мешают вороны. Можно подумать, там до этого в тополях соловьи с павлинами жили.

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гость

23:09:59 02-06-2025

Кхм... (17:14:39 02-06-2025) Проще уматерить тех, кому мешают вороны. Можно подумать, там... Возле России в Барнауле был пешком пару лет назад там площадь так загажена голубями была что просто ужас. Это нормально?

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