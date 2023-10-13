Бийчане просят установить уличное освещение, чтобы не петлять в темноте

Люди говорят, что сейчас фонари установлены для машин, но не для пешеходов

13 октября 2023, 09:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Бийчане подняли проблему освещения улиц в темное время суток. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По словам горожан, часто фонари установлены так, что они освещают проезжую часть, но по тротуарам приходится ходить в темноте. При этом, как отметили люди, у машин есть фары, у пешеходов – нет.

Бийчане просят городскую администрацию обратить внимание на эту проблему и заняться вопросом освещения тротуаров.