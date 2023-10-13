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Бийчане просят установить уличное освещение, чтобы не петлять в темноте

Люди говорят, что сейчас фонари установлены для машин, но не для пешеходов

13 октября 2023, 09:49, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Бийчане подняли проблему освещения улиц в темное время суток. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

По словам горожан, часто фонари установлены так, что они освещают проезжую часть, но по тротуарам приходится ходить в темноте. При этом, как отметили люди, у машин есть фары, у пешеходов – нет.

Бийчане просят городскую администрацию обратить внимание на эту проблему и заняться вопросом освещения тротуаров. 

Бийск

Комментарии 2

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Медведь-шатун

12:05:13 13-10-2023

Кого просят???, за администрацию зайдите - там глаз коли,,,они под носом у себя ничего не хотят видеть, или не понимают, что вернее всего!, а Вы со своими проблемами....они делёжкой земли заняты - это интереснее....

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Гость

13:14:17 13-10-2023

Так и в Барнауле катастрофически не хватает освещения, а это угроза, риски жизнедеятельности в вечернее время суток! И рано темнеет сейчас - надо учитывать!

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