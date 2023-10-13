Бийчане просят установить уличное освещение, чтобы не петлять в темноте
Люди говорят, что сейчас фонари установлены для машин, но не для пешеходов
13 октября 2023, 09:49, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Бийчане подняли проблему освещения улиц в темное время суток. Об этом сообщает "Бийский рабочий".
По словам горожан, часто фонари установлены так, что они освещают проезжую часть, но по тротуарам приходится ходить в темноте. При этом, как отметили люди, у машин есть фары, у пешеходов – нет.
Бийчане просят городскую администрацию обратить внимание на эту проблему и заняться вопросом освещения тротуаров.
12:05:13 13-10-2023
Кого просят???, за администрацию зайдите - там глаз коли,,,они под носом у себя ничего не хотят видеть, или не понимают, что вернее всего!, а Вы со своими проблемами....они делёжкой земли заняты - это интереснее....
13:14:17 13-10-2023
Так и в Барнауле катастрофически не хватает освещения, а это угроза, риски жизнедеятельности в вечернее время суток! И рано темнеет сейчас - надо учитывать!