Что сделали в Барнауле, Бийске и Рубцовске летом, чтобы зимой было тепло

Да, в 2023 году на объектах генерации опять же в целом по трем городам отремонтировали 20 котлоагрегатов, по девять турбоагрегатов и генераторов, а также 82,5 тонны поверхностей нагрева.

Так, на барнаульской ТЭЦ-2 модернизировали систему подготовки подпиточной воды, турбоагрегата и коллекторов теплосети ТЭЦ-2. Последнее, кстати, позволит сократить сроки отключения горячей воды во время летней опрессовки. На ТЭЦ-3 Барнаула обновили обессоливающую установку, заменили питательный насос и провели ряд других работ. Южная тепловая станция в Рубцовске "пережила" оптимизацию тепловой схемы, а на Бийской ТЭЦ начат проект установки приборов непрерывного контроля на дымовых трубах (кстати, эти же работы ведутся сейчас и на обеих барнаульских теплоэлектроцентралях).

Общий объем инвестиций в ТЭЦ – 1,2 млрд рублей, что почти на треть больше, чем в прошлом году. Всего же в 2023 году компания вложила в развитие теплоснабжения городов 6,8 млрд рублей. И это тоже существенно больше, чем в 2022-м.

Игорь Лузанов обратил особое внимание на экологическую составляющую этих ремонтов. По его словам, установка приборов контроля выбросов – важный вклад в обеспечение экологического благополучия жителей.

Эту же цель компания преследует при обновлении котельных во всех городах своего присутствия. СГК и ее подрядчики строят новые современные котельные взамен давно устаревших, неэффективных и довольно грязных. Часть таких объектов вообще перевели на газ, а там, где это невозможно, обновляют оборудование.

"Крупные работы ведутся на 14 котельных в трех городах. Ожидаемый результат мероприятий 2023-2024 годов – снижение выбросов котельных на 49% в Барнауле и на 22% – в Бийске", – сказал Игорь Лузанов.

В Рубцовске ситуация особая. Там в последние несколько лет сделали многое для повышения степени улавливания выбросов. Но жители домов вблизи Южной тепловой станции при резких порывах ветра в определенном направлении ощущают соседство с угольным складом предприятия.

По словам Лузанова, проблему решит установка специальных пыле- и ветрозащитных экранов. Компания уже нашла поставщика для выполнения этого проекта, его стоимость 25 млн рублей. Кроме того, в ближайшие четыре с небольшим года компания вложит почти 250 млн рублей в модернизацию химического цеха ЮТС. Это улучшит качество водоподготовки.

Еще один важный момент – запасы топлива. Каменного и бурого угля заготовлено 667 тыс. тонн, мазута – 4,1 тыс. тонн. И это в три раза больше, чем должно быть по нормативам Минэнерго.