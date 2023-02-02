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Бийчане собираются писать Путину из-за закрытия женской консультации

Люди уже начали собирать подписи под открытым письмом губернатору Виктору Томенко

02 февраля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Жители Бийска готовят открытое письмо губернатору Виктору Томенко из-за оптимизации женской консультации. Об этом пишет "Бийский рабочий".

В больнице на Мухачёва, 135, было семь участков на 32 тысячи горожанок. После сокращения числа населения работали в учреждении три гинеколога. 

Перенести консультацию решили  в Центральную городскую больницу, но многим в этом случае добираться до неё будет неудобно.

Женщины намерены отправить письмо не только Виктору Томенко, но также премьер-министру Михаилу Мишустину и президенту Владимиру Путину.

 

Комментарии 8

  • Ну кажется взрослые же люди. не? никогда ничего не доходит именно до президента 99,9999% вообще никаких Ваших писем, а 0,000001% только положительных обращений. типа спасибо благодетель
    02 февраля, Гость   Ответить
  • а 0,000001% только положительных обращений. типа спасибо благодетель++++++ Точно.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Ай ай ай, жители Бийска. Не время лодку раскачивать, нужно потерпеть, не рожать пока.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Да. потерпите. че как маленькие. само мож рассосется.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Поправил грамматику. ....Не рожать. Пака.....
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Там в новости выше Едро нам опять в уши дует про развитие, а тут реальная их работа, рожайте в поле.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Оптимизация, сокращение, укрупнение и т, д. Всё на благо народа. Слуги народа лечатся отдельно от хозяев, поэтому ничего не изменится.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, и писать надо сразу в МОСКВУ!!!,а не нашему руководству,им до лампочки все эти проблемы.
    04 февраля, Гость   Ответить
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