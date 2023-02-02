Бийчане собираются писать Путину из-за закрытия женской консультации

Люди уже начали собирать подписи под открытым письмом губернатору Виктору Томенко

02 февраля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Жители Бийска готовят открытое письмо губернатору Виктору Томенко из-за оптимизации женской консультации. Об этом пишет "Бийский рабочий".

В больнице на Мухачёва, 135, было семь участков на 32 тысячи горожанок. После сокращения числа населения работали в учреждении три гинеколога.

Перенести консультацию решили в Центральную городскую больницу, но многим в этом случае добираться до неё будет неудобно.

Женщины намерены отправить письмо не только Виктору Томенко, но также премьер-министру Михаилу Мишустину и президенту Владимиру Путину.