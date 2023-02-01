Как в операционном блоке БСМП №1 уже 40 лет лечат больных и кого не хватает больнице

За последние годы в БСМП №1 закупили новую современную технику и начали проводить уникальные для Сибири операции

01 февраля 2023, 07:01, Антон Дегтярев

Операция в БСМП / Фото: Екатерина Смолихина

Операционному блоку краевой клинической больницы медпомощи (БСМП) №1 первого февраля 2023 года исполнилось уже 40 лет. Сейчас он включает 14 операционных, 13 перевязочных, два абортария, три гипсовых и центральную стерилизационную. В отделении трудится 115 человек – врач-заведующая отделения, операционные сёстры и санитары. Здесь работают с трудными случаями и проводят уникальные операции. В честь юбилея больница пригласила журналистов в гости. Медики показали, как идут операции, рассказали о том, что нового появилось в медучреждении за последние годы и какая проблема у них остаётся.

Какие операции проводят в блоке?

БСМП №1 – старейшая и одновременно одна из самых современных больниц в Алтайском крае. Здесь проводят по-настоящему уникальные операции. Это, например, ТИПС (трансъюгулярное внутрипечёночное портосистемное стентирование). В Сибири такие операции почти не делают. Но в БСМП есть и нужное оборудование, и врачи Евгений Губаренко и Иван Савеленок. Они – единственные люди в крае, которые могут проводить такую процедуру.

ТИПС делают пациентам с циррозом печени. С помощью рентгена медики ставят стент внутрь органа. Это способствует оттоку крови из воротной вены. В 2022 году врачи провели 11 таких операций в БСМП, все они позволили продлить жизнь людей с циррозом печени на 8-10 лет, отметил Савеленок. Однако операция эта дорогостоящая.

В 2023 году больница уже получила "расходники" и будет продолжать делать всё, чтобы как можно у большего количества людей появился шанс прожить дольше, сказал врач.

































































































Операционный блок БСМП

В БСМП оперируют больных с травмами таза, позвоночника, опорно-двигательного аппарата и так далее. Часть из них требует специальной подготовки, инструментов и использования специальной рентген-навигации, рассказывает врач Иван Плотников. В больнице применяют малоинвазивные технологии, ставят импланты, используют технологии, которые сокращают срок восстановления пациента.

"Например, недавняя операция – мужчина получил оскольчатый перелом. Завтра мы выполним дуплекс, если у пациента не будет тромбозов, можно будет его вертикализировать. Раньше пациенты с такими повреждениями проводили полтора месяца на вытяжении и затем в течение шести месяцев должны были передвигаться в громоздкой кокситной гипсовой повязке, которая снижала качество жизни. Сейчас технологии доступны и мы их используем", – поделился Иван Плотников.

Аппаратура и круглосуточная работа

За 40 лет операционный блок сильно поменялся, рассказывает главный врач больницы Андрей Макин. По его словам, самым сложным периодом за это время были девяностые годы. После этого постепенно в больнице строились корпуса и качественно совершенствовались операционные, говорит он. В последние годы здесь появилось высокотехнологическое дорогое оборудование, благодаря которому можно проводить операции на новом уровне.

























































































































Операционный блок БСМП

"Аппаратура позволяет крайне тяжёлых больных вытаскивать из тех ситуаций, в которые они попадают. У нас четыре травматологических отделения, две хирургии, гинекологическое отделение и кардиология. Венец – отделение анестезиологии и реанимации, оперблок, где в каждом корпусе есть операционные, объединённые в единый коллектив. Операционные работают круглосуточно", – отметил Андрей Макин.

Операционный блок в БСМП появился в 1983 году, рассказала журналистам бывшая заведующая отделением перевязочного блока Татьяна Костенко (её стаж работы в БСМП – 48 лет). К тому моменту больница уже существовала 86 лет и операционные были разрознены. В единый операционный блок сначала вошли 23 человека. Часть из них до сих пор трудится в медучреждении.

Сколько операций в сутки проводят медики?

В среднем в приёмный покой больницы поступает от 20 до 50 хирургических больных, рассказывает заведующая оперблоком Ирина Комлик. От 12 до 35 человек ложатся в стационар. В сутки в больнице проводится около 25 операций, в неделю – более 200. За прошлый год в БСМП сделали 14,2 тысячи операций и 47,5 тысячи перевязок.

По ночам здесь дежурят от 10-12 операционных сестёр и две перевязочные сестры, отмечает Ирина Комлик. Все медсёстры умеют работать с новым оборудованием, они могут за считанные минуты подготовить операционную.

По словам Татьяны Костенко, БСМП является базой медицины катастроф. В случае чрезвычайной ситуации сюда привезут сотни пациентов, и медучреждение должно быть готово их принять.

Главная проблема больницы

Главная проблема БСМП – дефицит медиков. По штату в оперблоке должно быть 90 медсестёр и 90 санитаров. Но фактически сейчас в медучреждении работает 53 сестры и 60 санитаров. Это общая беда для Алтайского края, где медиков традиционно не хватает.

Медики в операционном блоке БСМП / Фото: Екатерина Смолихина

При этом, отмечает Ирина Комлик, чтобы стать хорошей медсестрой операционного блока, недостаточно несколько лет отучиться в медколледже и аккредитироваться. Необходимо ещё пройти обучение на базе больницы.

"Знаний должно быть много, потому что сёстры должны уметь одинаково хорошо работать с бригадами травматологов, хирургов, гинекологов, нейрохирургов и так далее. В их первый рабочий день мы расписываем график, по два месяца они работают с хирургами, нейрохирургами, с травматологами и дальше по списку. И лишь через 12 месяцев мы можем понять, к чему тянет сестру. Параллельно идёт профобразование", – пояснила Ирина Комлик.

Врач отметила, что сейчас выпускники медколледжа – главная надежда больницы, и в медучреждении готовы их обучать. Так что в больнице верят, что вакансии заполнятся.

Напомним, что БСМП основали 19 марта 1897 года. Изначально больница располагалась в современном Доме афганцев. Сейчас в ней 521 койка, 21 реанимационная койка и травмпункт. БСМП "раскинулась" на три лечебных корпуса, административный, пищевой блоки и гараж.