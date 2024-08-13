Бийчане жалуются на давку в автобусах

Городские власти подтвердили, что с общественным транспортом есть проблемы

13 августа 2024, 14:03, ИА Амител

Люди в автобусе / Фото: pxhere.com/ru/photo/655281

Бийчане жалуются на переполненность автобусов из-за ремонта дорог. К тому же, расписание движения автобусов претерпело изменения.

Начальник отдела по дорожному хозяйству Александр Сирин отметил, что ремонтная кампания дорожного полотна в разных районах города может привести к сбоям в расписании. Садоводы переживают из-за отмены маршрута №28а, теперь около девяти садоводств обслуживает всего один автобус.

В администрации города подтвердили, что есть трудности с автобусами и проблемы с кадрами, пишет "Бийский рабочий".