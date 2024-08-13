Проект ремонта моста на Калинина исправит фирма, связанная с делом Шеломенцева

Компания "Запсибмост" согласилась скорректировать проект ремонта путепровода почти за 13 млн рублей

13 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Путепровод на проспекте Калинина/ Фото: amic.ru

Проектно-сметную документацию на реконструкцию путепровода через железнодорожные пути на проспекте Калинина в Барнауле скорректирует томская компания "Запсиб-мост", сказано на портале госзакупок. Именно эта фирма и разработала проект реконструкции ещё в 2019 году. Также она фигурирует в деле бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева, которого сейчас судят по коррупционным делам.

Итоги лота подвели ещё 26 июля. Компания "Запсиб-мост" согласилась скорректировать проект за 12,9 млн рублей. Томичи стали единственным участником торгов и победили. При этом начальная цена, на которую могла согласиться мэрия, была больше — 14,7 млн рублей.

По договору подрядчик должен будет закончить всю работу до 28 декабря 2024 года. До 1 октября он скорректирует имеющуюся проектную документацию. А с 1 октября по 28 декабря компания-победитель должна будет пройти госэкспертизу и разработать рабочую документацию.

В документах сказано, что задачей фирмы является определить "оптимальные, обоснованные, экономически целесообразные и эффективные функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения при проведении работ с учетом передового мирового опыта применения инновационных технологий и материалов".

"Запсиб-мост" будет корректировать свою же проектную документацию, созданную ещё в 2019 году за 9,5 млн рублей. Тогда ремонт на пр. Калинина отложили из-за реконструкции двух путепроводов на Новом рынке, начавшейся в мае 2022 года. 30 ноября 2023 года мосты на Новом рынке открыли и встал вопрос о ремонте путепровода и на проспекте Калинина. Как сейчас выглядит этот объект, можно посмотреть по ссылке.

Отметим, что компания "Запсиб-мост" фигурирует в одном из уголовных дел, возбуждённых против бывшего заммэра Барнаула Антона Шеломенцева. А именно речь идет о статье о получении взятки в крупном размере. Следствие считает, что в 2022 году Шеломенцев через посредника Сергея Щукина получил 250 тысяч рублей от директора компании "Запсиб-мост" Дениса Илюшина за покровительство фирме при ремонте некоего путепровода.

При этом неизвестно, о каком именно путепроводе идёт речь. В 2022 году компания, например, составляла (за 15,8 млн рублей) и дорабатывала (за 8,5 млн рублей) проект реконструкции моста на Новом рынке. В ходе работ она же осуществляла и авторский надзор, за который фирме заплатили 2,6 млн рублей.