Бийчанин хотел стать успешным инвестором, а стал типичной жертвой мошенников

Мужчина потерял почти 700 тысяч рублей

15 мая 2024, 15:00, ИА Амител

Мужчина за компьютером / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае житель несколько дней зарабатывал деньги на инвестиционной платформе, пока не понял, что не может их вывести, информирует региональное МВД.

С заявлением в полицию обратился 42-летний житель Бийска, которому ранее пришло сообщение в мессенджере с предложением попробовать себя в сфере инвестиций.

"Неизвестные объяснили принцип и условия заработка: необходимо вносить на электронную платформу деньги, совершать сделки и за счет разницы в стоимости валют получать прибыль", – рассказали в ведомстве.

Мужчина согласился, зарегистрировался на сайте, внес на счет 600 тысяч рублей и начал проводить операции. После нескольких успешных рабочих дней он решил вывести часть заработанных денег. Ему на карту поступило около 20 тысяч рублей.

"Однако менеджеры объяснили, что чем больше сумма, тем выше доход. Тогда бийчанин внес еще 90 тысяч рублей. Финансовые операции продолжались, но забрать деньги не выходило", – отметили в МВД.

Когда кураторы написали, что для вывода денег необходимо внести на счет еще 300 тысяч рублей, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.