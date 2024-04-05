Барнаулец скупал криптовалюту у аферистов, пока его не отпугнул напористый "куратор"
Мужчина нашел сайт с заманчивым предложением заработать деньги
05 апреля 2024, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники похитили у жителя деньги под предлогом покупки криптовалюты в интернете, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился 27-летний житель Барнаула. Он пояснил, что стал жертвой мошенником при попытке купить криптовалюту.
"Нашел сайт, предназначенный якобы для торговли акциями. Решил попробовать заработать деньги. Зарегистрировался на портале, после с ним связался "куратор" и стал объяснять ему алгоритм всех действий", - рассказали в ведомстве.
Барнаулец несколько дней переводил деньги за покупку криптовалюты. Когда сумма переводов превысила 350 тыс. рублей, а "куратор" все продолжал убеждать в необходимости финансовых операций, мужчина понял, что его обманывают.
10:47:52 05-04-2024
Ну это же к лучшему. Мужчина сейчас встанет на путь исправления, устроится на работу, будет платить налоги и страну с колен поднимет