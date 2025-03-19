Бийчанин избил врача папкой с документами в приемной больницы
Нападение вызвало у медика длительное расстройство здоровья
19 марта 2025, 19:10, ИА Амител
В Бийске местный житель избил врача в приемной горбольницы. Городская прокуратура направила в суд уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Бийчанин, находясь в коридоре приемной КГБУЗ "ЦГБ г. Бийск", умышлено нанес врачу больницы не менее четырех ударов в область головы папкой с документами, причиняя последнему физическую боль", – говорится в сообщении.
В попытках защититься медик закрывал голову руками. Тогда злоумышленник начал бить его по лицу и рукам.
В результате случившегося врачу больницы был причинен вред здоровью средней тяжести, не опасный для жизни, "но вызвавший длительное расстройство здоровья".
Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд для рассмотрения.
19:28:18 19-03-2025
Бешенство точно у животных? 🧐
19:43:28 19-03-2025
Весеннее обострение у психических. Из лечить надо.
23:08:40 19-03-2025
Гость (19:43:28 19-03-2025) Весеннее обострение у психических. Из лечить надо.... Угу, лечить и желательно избитым им же врачом, чтобы наверняка ......
20:51:44 19-03-2025
Просто так на врачей не нападают
20:58:32 19-03-2025
мне кажется врач написал всю эту "папку документов" ...
16:09:58 20-03-2025
А вы знаете, я не осуждаю пациента, а понимаю:мы сначала прошли 7 кругов ада с папой, когда пытались хотя бы получить подтверждение диагноза , нас гоняли от одного врача к другому, "потеряли" результаты обследований, потом вообще заявили "А какой смысл лечить, вы же видите, в каком он состоянии?' Нам пришлось на самолёте из того же Бийска перевозить папу в Москву, здесь тоже не все гладко было, но хотя бы лечение начали. Человек продолжает жить. А в Бийске дали понять, что пора место на кладбище искать. У мужа тоже своя ситуация: врач "забыл" про консилиум, где должны были принять решение о лечении. Мы потеряли месяц, за который состояние так ухудшилось, что человек стал инвалидом в 47 лет. Как мы добивались лечения и проходили комиссию по инвалидности- это отдельный разговор. И ещё одна огромная папка документов. Да, спасибо тем врачам, которые от нас не отмахиваются, дай Бог им здоровья. Без них мы бы не вывезли. Но есть и такие, которых реально хотелось папкой пусть и не по голове. Кто был или сейчас находится на нашем месте, тот меня поймет. Всем здоровья. Тапками не кидайте- за два года с двумя инвалидами все остальное не страшно.