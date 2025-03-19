Бийчанин избил врача папкой с документами в приемной больницы

Нападение вызвало у медика длительное расстройство здоровья

19 марта 2025, 19:10, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

В Бийске местный житель избил врача в приемной горбольницы. Городская прокуратура направила в суд уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Бийчанин, находясь в коридоре приемной КГБУЗ "ЦГБ г. Бийск", умышлено нанес врачу больницы не менее четырех ударов в область головы папкой с документами, причиняя последнему физическую боль", – говорится в сообщении.

В попытках защититься медик закрывал голову руками. Тогда злоумышленник начал бить его по лицу и рукам.

В результате случившегося врачу больницы был причинен вред здоровью средней тяжести, не опасный для жизни, "но вызвавший длительное расстройство здоровья".

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд для рассмотрения.