В Барнауле пьяный мужчина пытался задушить медсестру, когда его привели в чувство

В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 мужчина, которого доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на персонал, сообщает алтайское управление Росгвардии.

Инцидент произошел накануне вечером. В приемном отделении сработала "тревожная кнопка".

"56-летний мужчина, доставленный бригадой скорой помощи в состоянии сильного алкогольного опьянения, после того как его привели в чувство, начал угрожать врачам расправой и напал с кулаками на одну из медсестер, попытавшись ее задушить. По факту происшествия проводится процессуальная проверка", – рассказали в ведомстве.