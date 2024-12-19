В Барнауле пьяный мужчина пытался задушить медсестру, когда его привели в чувство
По фату происшествия назначена процессуальная проверка
19 декабря 2024, 11:33, ИА Амител
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 мужчина, которого доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на персонал, сообщает алтайское управление Росгвардии.
Инцидент произошел накануне вечером. В приемном отделении сработала "тревожная кнопка".
"56-летний мужчина, доставленный бригадой скорой помощи в состоянии сильного алкогольного опьянения, после того как его привели в чувство, начал угрожать врачам расправой и напал с кулаками на одну из медсестер, попытавшись ее задушить. По факту происшествия проводится процессуальная проверка", – рассказали в ведомстве.
11:40:10 19-12-2024
Что только по пьяни не бывает.
11:41:15 19-12-2024
естественно начал душить или бить. И он ответственности не понесет потому что болен и в состоянии стресса находился и непонимал о своих действиях ничего. Для того этой медсестре государство и дало право носить резиновую дубинку и перцовый баллоон. И медсестре и водителю тоже средства выдаются
Положено огреть по голове и налить из баллоона. Потом связать или одеть наручники и далее оказывать помощь да и все
12:43:30 19-12-2024
Гость (11:41:15 19-12-2024) естественно начал душить или бить. И он ответственности не п... Нахождение в алкогольном (наркотическом) опъянении всегда было отягчающим при назначении наказания.
13:59:09 19-12-2024
Гость (12:43:30 19-12-2024) Нахождение в алкогольном (наркотическом) опъянении всегда бы... да зачем ему наказание? хорошо пару раз по голове огреть оказать медпомощь, мало ему так добавить еще а проспиться благодарить будет
13:35:06 19-12-2024
Везти надо было не в скорую помощь, а в псиатрическую больницу.
17:46:16 19-12-2024
Усыпить надо было. Никакой потери для общества.