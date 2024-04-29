Бийчанин лишился 10 тысяч рублей при продаже детского бассейна

Правоохранители возбудили уголовное дело

29 апреля 2024, 11:31, ИА Амител

Мужчина вводит данные карты в интернете / Фото: unsplash.com

Житель Бийска потерял порядка 10 тысяч рублей при попытке продать детский бассейн. Мужчина разместил объявление в интернете и столкнулся с мошенниками.

Как рассказали в МВД Алтайского края, горожанину написала некая Екатерина, поинтересовалась состоянием товара и предложила оформить доставку: самой забрать бассейн у нее не получалось.

В итоге женщина скинула ссылку на заявку, в которой мужчина прописал свои личные данные, номер карты для перечисления средств и код из SMS. Но в один момент программа зависла и мужчина повторил действия.