Бийчанин лишился 10 тысяч рублей при продаже детского бассейна
Правоохранители возбудили уголовное дело
29 апреля 2024, 11:31, ИА Амител
Житель Бийска потерял порядка 10 тысяч рублей при попытке продать детский бассейн. Мужчина разместил объявление в интернете и столкнулся с мошенниками.
Как рассказали в МВД Алтайского края, горожанину написала некая Екатерина, поинтересовалась состоянием товара и предложила оформить доставку: самой забрать бассейн у нее не получалось.
В итоге женщина скинула ссылку на заявку, в которой мужчина прописал свои личные данные, номер карты для перечисления средств и код из SMS. Но в один момент программа зависла и мужчина повторил действия.
"При проверке своего личного кабинета в банковском приложении мужчина обнаружил списание средств с карты тремя платежами. В этот момент бийчанин понял, что общался с аферистами и сообщил о произошедшем в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.
11:39:33 29-04-2024
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