Жительница Барнаула лишилась 60 тысяч рублей при заказе детской коляски в интернете

Злоумышленник попросил оплатить товар по QR-коду, после чего пропал

22 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Детская коляска / Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула лишилась почти 60 тысяч рублей при заказе детской коляски в интернете. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 34-летняя горожанка нашла нужное объявление, связалась с продавцом и по его просьбе оплатила покупку и доставку по QR-коду, который прислал сообщением.

"Не дождавшись в установленные сроки посылки, девушка попыталась связаться с продавцом, но его телефон оказался выключен, а объявление удалено", – рассказали в ведомстве.

Ранее мошенники взломали кабинет жительницы Алтайского края на "Госуслугах" и попытались оформить кредит.