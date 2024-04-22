Жительница Барнаула лишилась 60 тысяч рублей при заказе детской коляски в интернете
Злоумышленник попросил оплатить товар по QR-коду, после чего пропал
22 апреля 2024, 13:00, ИА Амител
Детская коляска / Фото: pxhere.com
Жительница Барнаула лишилась почти 60 тысяч рублей при заказе детской коляски в интернете. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 34-летняя горожанка нашла нужное объявление, связалась с продавцом и по его просьбе оплатила покупку и доставку по QR-коду, который прислал сообщением.
"Не дождавшись в установленные сроки посылки, девушка попыталась связаться с продавцом, но его телефон оказался выключен, а объявление удалено", – рассказали в ведомстве.
Ранее мошенники взломали кабинет жительницы Алтайского края на "Госуслугах" и попытались оформить кредит.
12:36:32 29-04-2024
На Авито очень много мошенников, легко влететь. Надо делать покупки с авитодоставкой через СДЕК например. Если продавец заартачился, забей - дешевле выйдет.