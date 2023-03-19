Бийчанин напоил своего товарища и обчистил его дом
Всего злоумышленнику удалось вывезти имущества на сумму около 100 тысяч рублей
19 марта 2023, 15:12, ИА Амител
В Бийске сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже. Об этом сообщили в региональном МВД.
Пострадавший рассказал о том, что в его дом проник неизвестный. Пропало имущество на сумму около 100 тысяч рублей: стиральная машина, телевизор, акустическая колонка, сотовый телефон и роутер.
Оказалось, что обчистил дом мужчины его 43-летний знакомый. Злоумышленник выпивал с хозяином дома, а когда тот напился, взял ключи, вызвал такси и поехал красть.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершённая с незаконным проникновением в жилище", – сказано в сообщении ведомства.
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