Бийчанин напоил своего товарища и обчистил его дом

Всего злоумышленнику удалось вывезти имущества на сумму около 100 тысяч рублей

19 марта 2023, 15:12, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в краже. Об этом сообщили в региональном МВД.

Пострадавший рассказал о том, что в его дом проник неизвестный. Пропало имущество на сумму около 100 тысяч рублей: стиральная машина, телевизор, акустическая колонка, сотовый телефон и роутер.

Оказалось, что обчистил дом мужчины его 43-летний знакомый. Злоумышленник выпивал с хозяином дома, а когда тот напился, взял ключи, вызвал такси и поехал красть.