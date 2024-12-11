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Бийчанин купил водительское удостоверение и признался полицейским, что оно поддельное

Парень не смог сдать экзамен в Госавтоинспекции и пошел на крайние меры

11 декабря 2024, 09:20, ИА Амител

Инспектор дорожно-патрульной службы / Фото: amic.ru
Инспектор дорожно-патрульной службы / Фото: amic.ru

Житель Бийска не сдал экзамен по вождению и купил удостоверение, оформленное на другого человека. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Инспектор ДПС остановил 21-летнего водителя иномарки и попросил его показать водительское удостоверение. Однако у правоохранителя появились сомнения в подлинности документа. Выяснилось, что владелец удостоверения с таким номером – совершенно другой человек.

Горожанин сознался, что пытался неоднократно сдать экзамен в Госавтоинспекции, но не смог.

"После очередной неудачи он наткнулся в интернете на объявление о продаже различных документов. Парень сделал заказ, выслал копию паспорта и оплатил 65 тыс. рублей. Документ пришел через месяц в почтовое отделение. С фальшивым удостоверением начинающий водитель ездил до тех пор, пока его не остановили сотрудники ГИБДД", – уточнили в пресс-службе ведомства.

За использование поддельного удостоверения в отношении водителя возбудили уголовное дело. Сейчас его рассматривают в суде.

Бийск Алтайский край

Комментарии 7

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Гость

09:26:30 11-12-2024

Где он на дороге ГАИшников то нашёл
Видать совсем боком ехал

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Гость

09:37:33 11-12-2024

Гость (09:26:30 11-12-2024) Где он на дороге ГАИшников то нашёл Видать совсем боком ... он упорно и долго их искал)))

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Кхм...

09:34:37 11-12-2024

Вы ещё придумайте причин, чтобы отказывать в выдаче ВУ. И удивитесь, сколько будет ездить водителей вообще без прав.

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Гость

10:19:03 11-12-2024

Кхм... (09:34:37 11-12-2024) Вы ещё придумайте причин, чтобы отказывать в выдаче ВУ. И уд... Если ты был прав на экзамене требуй видео с камер и не ной. Мусара не будут рисковать местом.

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Кхм...

10:23:15 11-12-2024

Гость (10:19:03 11-12-2024) Если ты был прав на экзамене требуй видео с камер и не ной.... 😆
Спасибо, посмеял.
А кто ему права продал? Мерзкий старикашка Бидон?

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Гость

10:35:53 11-12-2024

Кхм... (10:23:15 11-12-2024) 😆Спасибо, посмеял.А кто ему права продал? Мерзкий с... Удостоверение - фальшивое. Гаишники фальшивками не торгуют.

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Кхм...

13:01:22 11-12-2024

Гость (10:35:53 11-12-2024) Удостоверение - фальшивое. Гаишники фальшивками не торгуют.... Торгуют исключительно "качественными" аусвайсами? Почём?

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