Бийчанин купил водительское удостоверение и признался полицейским, что оно поддельное

Парень не смог сдать экзамен в Госавтоинспекции и пошел на крайние меры

11 декабря 2024, 09:20, ИА Амител

Инспектор дорожно-патрульной службы / Фото: amic.ru

Житель Бийска не сдал экзамен по вождению и купил удостоверение, оформленное на другого человека. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Инспектор ДПС остановил 21-летнего водителя иномарки и попросил его показать водительское удостоверение. Однако у правоохранителя появились сомнения в подлинности документа. Выяснилось, что владелец удостоверения с таким номером – совершенно другой человек.

Горожанин сознался, что пытался неоднократно сдать экзамен в Госавтоинспекции, но не смог.

"После очередной неудачи он наткнулся в интернете на объявление о продаже различных документов. Парень сделал заказ, выслал копию паспорта и оплатил 65 тыс. рублей. Документ пришел через месяц в почтовое отделение. С фальшивым удостоверением начинающий водитель ездил до тех пор, пока его не остановили сотрудники ГИБДД", – уточнили в пресс-службе ведомства.

За использование поддельного удостоверения в отношении водителя возбудили уголовное дело. Сейчас его рассматривают в суде.