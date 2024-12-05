На Алтае пьяный водитель УАЗа сломал нос в ДТП

У мужчины также не было водительских прав

05 декабря 2024, 13:44, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Усть-Канском районе Республики Алтай пьяный водитель УАЗа пострадал после съезда в кювет, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 4 декабря около 19:30.

45-летний местный житель ехал со стороны села Яконур в направлении села Усть-Кан. По пути он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части и сломал нос.

Мужчине оказали медпомощь в больнице, не госпитализирован.

Полицейские выяснили, что сельчанин сел за руль пьяным и не имея водительских прав. В отношении него составили административный материал.