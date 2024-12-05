На Алтае пьяный водитель УАЗа сломал нос в ДТП
У мужчины также не было водительских прав
05 декабря 2024, 13:44, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В Усть-Канском районе Республики Алтай пьяный водитель УАЗа пострадал после съезда в кювет, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 4 декабря около 19:30.
45-летний местный житель ехал со стороны села Яконур в направлении села Усть-Кан. По пути он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части и сломал нос.
Мужчине оказали медпомощь в больнице, не госпитализирован.
Полицейские выяснили, что сельчанин сел за руль пьяным и не имея водительских прав. В отношении него составили административный материал.
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