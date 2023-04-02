Бийчанин остался без кроликов из-за бродячих собак
Животные пробрались на территорию двора и перегрызли ушастых
02 апреля 2023, 08:46, ИА Амител
Фото: "Инцидент Бийск"
В Бийске бродячие собаки оставили одного из местных жителей без кроликов. Об этом горожанин рассказал в сообществе "Инцидент Бийск".
Всё произошло 30 марта в частном секторе, на какой именно улице, не уточняется. По словам автора сообщения, собаки пробрались на его территорию, разбили клетки и перегрызли ушастых.
Бийчанин отметил, что подобное происходит уже не в первый раз.
В комментариях под постом пользователи засомневались в том, что с кроликами расправились именно собаки. Люди предположили, что их могли украсть.
09:07:38 02-04-2023
Всех блоховозов на мыло!
11:25:10 02-04-2023
Собаки с кусачками. Среди местной алкашни ищите.
12:14:01 02-04-2023
собаки пробрались на его территорию, разбили клетки--- ага, прямо монстры какие то из фильма ужасов)) забор нормальный сделай уже, "хозяин")
12:37:01 02-04-2023
Я видел, как кролики били палками собак и кидали в них камни!!!!
14:36:38 02-04-2023
Оочень много стало в Бийске бродячих собак!
09:45:13 03-04-2023
Собаки смогли разобрать клетки? Все? Неужели они умнее депутатов?