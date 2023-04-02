Бийчанин остался без кроликов из-за бродячих собак

Животные пробрались на территорию двора и перегрызли ушастых

02 апреля 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске бродячие собаки оставили одного из местных жителей без кроликов. Об этом горожанин рассказал в сообществе "Инцидент Бийск".

Всё произошло 30 марта в частном секторе, на какой именно улице, не уточняется. По словам автора сообщения, собаки пробрались на его территорию, разбили клетки и перегрызли ушастых.

Бийчанин отметил, что подобное происходит уже не в первый раз.

В комментариях под постом пользователи засомневались в том, что с кроликами расправились именно собаки. Люди предположили, что их могли украсть.