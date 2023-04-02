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Бийчанин остался без кроликов из-за бродячих собак

Животные пробрались на территорию двора и перегрызли ушастых

02 апреля 2023, 08:46, ИА Амител

Фото: "Инцидент Бийск"
Фото: "Инцидент Бийск"

В Бийске бродячие собаки оставили одного из местных жителей без кроликов. Об этом горожанин рассказал в сообществе "Инцидент Бийск".

Всё произошло 30 марта в частном секторе, на какой именно улице, не уточняется. По словам автора сообщения, собаки пробрались на его территорию, разбили клетки и перегрызли ушастых.

Бийчанин отметил, что подобное происходит уже не в первый раз.

В комментариях под постом пользователи засомневались в том, что с кроликами расправились именно собаки. Люди предположили, что их могли украсть.

Комментарии 6

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Гость

09:07:38 02-04-2023

Всех блоховозов на мыло!

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Гость

11:25:10 02-04-2023

Собаки с кусачками. Среди местной алкашни ищите.

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Гость

12:14:01 02-04-2023

собаки пробрались на его территорию, разбили клетки--- ага, прямо монстры какие то из фильма ужасов)) забор нормальный сделай уже, "хозяин")

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Гость

12:37:01 02-04-2023

Я видел, как кролики били палками собак и кидали в них камни!!!!

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Гость

14:36:38 02-04-2023

Оочень много стало в Бийске бродячих собак!

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Гость

09:45:13 03-04-2023

Собаки смогли разобрать клетки? Все? Неужели они умнее депутатов?

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