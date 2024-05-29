Бийчанин помог задержать наркокурьера, который "что-то приклеил к подоконнику"
Сотрудники полиции поблагодарили молодого человека за активную гражданскую позицию
29 мая 2024, 10:05, ИА Амител
Житель Бийска Роман Быкасов получил благодарственное письмо от полковника полиции Оскара Бурибаева за помощь в задержании распространителя наркотиков, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Молодой человек увидел, как в подъезде многоэтажки неизвестный мужчина подошел к окну, осмотрелся и что-то приклеил к подоконнику с обратной стороны. Затем сделал фотографию и проследовал на выход", – рассказали в ведомстве.
Бийчанин сразу же позвонил в полицию и пошел за подозрительным мужчиной, которого в итоге задержали правоохранители.
"Им оказался 43-летний житель Новосибирской области. У мужчины при себе обнаружено 15 пакетиков с наркотиком синтетического происхождения", – отметили в МВД.
10:18:50 29-05-2024
На Прудских все клумбы перекопали, искатели сокровищ. А полицаям нет дела до того. Пришлите Рому Быкасова, на недельку, в Барнаул. Пусть потрудится, за полицию.
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