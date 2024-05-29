Бийчанин помог задержать наркокурьера, который "что-то приклеил к подоконнику"

Сотрудники полиции поблагодарили молодого человека за активную гражданскую позицию

29 мая 2024, 10:05, ИА Амител

Бийчанину вручили грамоту / Фото: 22.мвд.рф

Житель Бийска Роман Быкасов получил благодарственное письмо от полковника полиции Оскара Бурибаева за помощь в задержании распространителя наркотиков, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Молодой человек увидел, как в подъезде многоэтажки неизвестный мужчина подошел к окну, осмотрелся и что-то приклеил к подоконнику с обратной стороны. Затем сделал фотографию и проследовал на выход", – рассказали в ведомстве.

Бийчанин сразу же позвонил в полицию и пошел за подозрительным мужчиной, которого в итоге задержали правоохранители.