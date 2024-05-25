В барнаульской гостинице задержали мужчину и женщину с крупной партией наркотиков

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело

25 мая 2024, 12:59, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

В одной из гостиниц Барнаула сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 34-летнюю женщину и 37-летнего мужчину, подозреваемых в распространении запрещенных веществ.

Как сообщили в МВД Алтайского края, незаконный заработок уроженцы разных городов региона нашли в интернете. Сначала они распространили небольшую партию наркотиков, а затем работодатель поручил им заняться партией покрупнее.

"Реализовать планы злоумышленникам помешали полицейские. В ходе осмотра гостиничного номера, где проживали подозреваемые, оперативники обнаружили приготовленные к дальнейшему сбыту наркотические средства – героин, гашиш и так называемую "скорость", в общей сложности около 100 граммов. Также изъяли различный упаковочный материал, весы, сотовые телефоны, банковские карты", – рассказали в ведомстве.

Также у оперативников есть сведения, что злоумышленники сбывали из рук в руки вещества и постояльцам гостиницы.

Ранее мужчину и женщину уже судили за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В отношении них возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и заключили под стражу.