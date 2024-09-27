Бийчанин попал под суд за разборки с громкими соседями
Стороны смогли примириться
27 сентября 2024, 10:20, ИА Амител
Житель города Бийска, возмущенный шумом, доносившимся из соседней квартиры, решил попросить соседку быть потише. Он постучал в дверь, но никто не открыл. Тогда мужчина решил проверить, заперта ли дверь, и, подергав за ручку, обнаружил, что она не заперта, и он смог зайти внутрь.
В квартире он встретил соседку, которая сразу же попросила его уйти. Однако мужчина сказал, что не уйдет, пока ее дети не перестанут шуметь, и даже толкнул женщину.
Вскоре после этого он ушел, так как его позвала жена. А соседка вызвала полицию.
Как сообщает управление по обеспечению мировых судей в Алтайском крае, мировой судья судебного участка № 1 города Бийска рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица"). Во время судебного заседания соседи примирились, и уголовное дело было прекращено.
10:29:54 27-09-2024
Мужик ни за что чуть не пострадал, надо было курице хоть табло начистить, не так обидно было бы
10:37:03 27-09-2024
Гость (10:29:54 27-09-2024) Мужик ни за что чуть не пострадал, надо было курице хоть таб... Тогда бы мужика за фейки посадили и признали чайлдфрилдиром.
11:00:31 27-09-2024
А как же право гражданина на обеспечение общественного порядка, пересечение правонарушений и помощь в задержании нарушителей тишины?
11:14:03 27-09-2024
Гость (11:00:31 27-09-2024) А как же право гражданина на обеспечение общественного поряд... Что за бред? И школу прогуливал, ошибка на ошибке
11:36:02 27-09-2024
Гость (11:00:31 27-09-2024) А как же право гражданина на обеспечение общественного поряд... Шум - административный проступок, который должен быть задокументирован, проведена экспертиза, и через суд предъявлены требования. Никакого "задержания" нарушителей тишины не предусматривается. Проникновение же в жилище (частную собственность) - это уже УК РФ. Вы про несопоставимые вещи сейчас говорите.
16:08:20 27-09-2024
Гость (11:36:02 27-09-2024) Шум - административный проступок, который должен быть задоку... который должен быть задокументирован, проведена экспертиза, и через суд предъявлены требования---В теории да, а на практике ничего не выйдет.
12:48:36 27-09-2024
вот же гад! наказать его нужно было
20:23:47 27-09-2024
Странно, что полиция к ним приехала, тут убивают, никто не едет.