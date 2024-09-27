Бийчанин попал под суд за разборки с громкими соседями

Стороны смогли примириться

27 сентября 2024, 10:20, ИА Амител

Молоток судьи / Фото: unsplash.com

Житель города Бийска, возмущенный шумом, доносившимся из соседней квартиры, решил попросить соседку быть потише. Он постучал в дверь, но никто не открыл. Тогда мужчина решил проверить, заперта ли дверь, и, подергав за ручку, обнаружил, что она не заперта, и он смог зайти внутрь.

В квартире он встретил соседку, которая сразу же попросила его уйти. Однако мужчина сказал, что не уйдет, пока ее дети не перестанут шуметь, и даже толкнул женщину.

Вскоре после этого он ушел, так как его позвала жена. А соседка вызвала полицию.

Как сообщает управление по обеспечению мировых судей в Алтайском крае, мировой судья судебного участка № 1 города Бийска рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ ("Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица"). Во время судебного заседания соседи примирились, и уголовное дело было прекращено.