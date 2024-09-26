Житель Алтая втянул трех друзей в нелегальный бизнес по спиливанию только берез

Лесорубам грозит до семи лет лишения свободы

26 сентября 2024, 12:25, ИА Амител

В Алтайском крае правоохранители пресекли деятельность группы, четверо участников которой занимались незаконной рубкой деревьев в лесу, сообщает региональное МВД.

41-летний житель села Ельцовка организовал нелегальную заготовку древесины в Троицком районе. Вместе с тремя друзьями он спиливал исключительно березы.

"Распиливали и забирали поваленные деревья через несколько дней после их незаконной рубки, а затем отвозили по месту проживания организатора преступной группы на его личных автомобилях и продавали. Спилили 58 берез, причинив лесному фонду ущерб на сумму свыше 1,3 млн рублей", – рассказали в ведомстве.

Лесорубов задержали сотрудники полиции и Росгвардии, когда они в очередной раз вернулись за древесиной на нелегальную делянку. Им грозит до семи лет лишения свободы, кроме того, у них изъяли бензопилы и транспорт.