Бийчанин попытался угнать "семерку" ради поездки по ночному городу

Молодой человек уже заводил автомобиль, однако охранники нарушили его планы

04 февраля 2025, 17:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

23-летний житель Бийска попытался угнать ВАЗ-2107 ради ночной поездки. Об этом сообщили в региональном МВД.

Накануне молодой человек распивал алкоголь с приятелем. По дороге в магазин он резко захотел прокатиться по ночному городу и заприметил припаркованную во дворе "семерку".

"Он разбил боковое окно и залез в салон. Путем замыкания проводов злоумышленник попытался завести отечественное авто, но увидел приближающуюся машину сотрудников вневедомственной охраны и бросился бежать", – рассказали правоохранители.

Сотрудники полиции задержали его друга, оставшегося в автомобиле, а позже нашли и самого угонщика. Он признался в содеянном.

В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.