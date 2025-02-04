Бийчанин попытался угнать "семерку" ради поездки по ночному городу
Молодой человек уже заводил автомобиль, однако охранники нарушили его планы
04 февраля 2025, 17:45, ИА Амител
23-летний житель Бийска попытался угнать ВАЗ-2107 ради ночной поездки. Об этом сообщили в региональном МВД.
Накануне молодой человек распивал алкоголь с приятелем. По дороге в магазин он резко захотел прокатиться по ночному городу и заприметил припаркованную во дворе "семерку".
"Он разбил боковое окно и залез в салон. Путем замыкания проводов злоумышленник попытался завести отечественное авто, но увидел приближающуюся машину сотрудников вневедомственной охраны и бросился бежать", – рассказали правоохранители.
Сотрудники полиции задержали его друга, оставшегося в автомобиле, а позже нашли и самого угонщика. Он признался в содеянном.
В отношении угонщика возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
18:00:27 04-02-2025
Нда... Всё меньше и меньше остаётся романтиков!?
Многих пересажали...!
23:10:23 04-02-2025
Из-за этой кучки металлолома огребется большой кучей неприятностей...
21:50:46 21-02-2025
Гена (23:10:23 04-02-2025) Из-за этой кучки металлолома огребется большой кучей неприят... Полечился бы что-ли, ну и УК РФ почитал, он из-за своей тупости, наглости, и алкашки неприятности огреб. Как бы вряд ли семерка его просила ну угони меня пожалуйста.