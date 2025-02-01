Молодой бийчанин угнал "шестерку" соседа, так как к ней "никто не подходил"

Полицейские возбудили уголовное дело

01 февраля 2025, 13:55, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске полицейские подозревают 24-летнего парня в угоне автомобиля, сообщили в МВД Алтайского края.

К правоохранителям обратился 46-летний житель приобской части города и заявил о хищении своего ВАЗ-2106, который он оставил за домом на парковке и не пользовался в течение недели.

"Накануне утром бийчанин вышел на балкон и увидел, что место, где стояло транспортное средство, пустует. В этот же день полицейские задержали подозреваемого в угоне. Злоумышленником оказался 24-летний сосед заявителя", – рассказали в ведомстве.

Молодой человек признался в содеянном. По его словам, он решил покататься на этой машине, так как она стояла в снегу и к ней "никто не подходил". В итоге он доехал до центральной части города и бросил "шестерку" там.

Автомобиль вернули владельцу. В отношении угонщика возбудили уголовное дело с подпиской о невыезде и обязательством о надлежащем поведении.