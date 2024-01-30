Бийчанин пошел на рыбалку с ружьем и добыл косулю через окошко УАЗа

Ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду, составил 120 тысяч рублей

30 января 2024, 11:14, ИА Амител

Ружье браконьера / Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае в лесополосе задержали 64-летнего мужчину, который застрелил косулю и даже не успел ее разделать, сообщает региональное МВД.

"Компания из нескольких жителей Бийска отправилась на рыбалку на реку Чарыш. Возвращаясь на следующий день домой, мужчина, у которого с собой было ружье, решил еще и поохотиться. Не выходя из автомобиля УАЗ произвел отстрел косули", – рассказали в ведомстве.

Информация о возможном факте браконьерства сразу же поступила участковому, прибывшему на место вместе со следственно-оперативной группой. Полицейские обнаружили браконьера, который дотащил тушу косули до ближайшей лесополосы и намеревался разделать ее.

Выяснилось, что охотничье ружье зарегистрировано, однако разрешение им было оформлено только на добычу зайца и лисы. Оружие, патроны, гильзы и тушу животного полицейские изъяли и направили на экспертизы.

Ущерб, причиненный незаконной добычей государственному охотничьему фонду, составил 120 тысяч рублей, поскольку был подсчитан в троекратном размере. Возбуждено уголовное дело по признакам "незаконной охоты с применением механического транспортного средства".