Бийчанин пошел на рыбалку с ружьем и добыл косулю через окошко УАЗа
Ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду, составил 120 тысяч рублей
30 января 2024, 11:14, ИА Амител
В Алтайском крае в лесополосе задержали 64-летнего мужчину, который застрелил косулю и даже не успел ее разделать, сообщает региональное МВД.
"Компания из нескольких жителей Бийска отправилась на рыбалку на реку Чарыш. Возвращаясь на следующий день домой, мужчина, у которого с собой было ружье, решил еще и поохотиться. Не выходя из автомобиля УАЗ произвел отстрел косули", – рассказали в ведомстве.
Информация о возможном факте браконьерства сразу же поступила участковому, прибывшему на место вместе со следственно-оперативной группой. Полицейские обнаружили браконьера, который дотащил тушу косули до ближайшей лесополосы и намеревался разделать ее.
Выяснилось, что охотничье ружье зарегистрировано, однако разрешение им было оформлено только на добычу зайца и лисы. Оружие, патроны, гильзы и тушу животного полицейские изъяли и направили на экспертизы.
Ущерб, причиненный незаконной добычей государственному охотничьему фонду, составил 120 тысяч рублей, поскольку был подсчитан в троекратном размере. Возбуждено уголовное дело по признакам "незаконной охоты с применением механического транспортного средства".
12:37:53 30-01-2024
Иван Топорышкин пошел на охоту, С ним пудель в реке провалился в забор. Иван как бревно перепрыгнул болото, А пудель вприпрыжку попал на топор.
16:10:00 30-01-2024
Так то эта косуля принадлежит всем жителям. И каждый вправе вчинить этому шайтану имущественный иск, да и за моральный ущерб - до кучи. А то 120 тыс.! Так то прилетело бы 12 млн. - почесал бы репу и более у других руки бы к ружью не тянулись.
17:23:44 30-01-2024
там 20 кг. мяса... какие 120 тыс. рублей ущерба то?