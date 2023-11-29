Шкура лося помогла алтайским полицейским выйти на мешки с марихуаной

Браконьер признался, что застрелил сохатого из найденного в лесу ружья

29 ноября 2023, 11:14, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Алтайском крае на местного жителя завели сразу три уголовных дела – за незаконную охоту, хранение наркотиков и изготовление боеприпасов, сообщает региональное МВД.

В Калманском районе охотинспектор обнаружил шкуру лося. Прибывшие на место полицейские заметили следы от снегохода, которые привели к базе, где мужчина с сыном занимались разведением скота.

При осмотре хозяйственных построек правоохранители обнаружили пакеты с останками лося и его рога.

"В жилом помещении нашли 153 охотничьих патрона, часть из которых была изготовлена кустарным способом, а также мешки с марихуаной общей массой 8,5 килограмма", – рассказали в ведомстве.

37-летний мужчина признался в хранении наркотиков, изготовлении боеприпасов и отстреле сохатого, а также добровольно выдал незарегистрированное ружье. Он пояснил, что оружие нашел в лесу пару лет назад.