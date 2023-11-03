НОВОСТИПроисшествия

Бийчанин после сбития мусоровозом на переходе получил неплохую добавку к пенсии

Суд встал на сторону пострадавшего мужчины

03 ноября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае судебные приставы помогли 77-летнему жителю наукограда получить компенсацию с бийской компании по сбору мусора, сообщает региональная ФССП.

"Компенсацию морального вреда в 350 тысяч рублей получил мужчина в результате дорожно-транспортного происшествия: совершая движение по пешеходному переходу, на него наехал мусоровоз", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пенсионер получил серьезные травмы. Суд встал на сторону пострадавшего мужчины.

Пристав сообщил руководству компании о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что за неисполнение решения суда будут применены меры принудительного воздействия, в частности привлечение к уголовной ответственности.

Компенсация была выплачена в полном объеме.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИПроисшествия
Бийск ДТП

Комментарии 9

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Гость

12:19:17 03-11-2023

Какой позитивный заголовок.

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Гость

15:20:54 03-11-2023

Гость (12:19:17 03-11-2023) Какой позитивный заголовок.... а какой грамотный

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И что

12:28:49 03-11-2023

Всём пенсионерам идти на пешеходный перекрёсток для встречт м мусоровозомц

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Гость

12:31:34 03-11-2023

Как будто озолотился дедок с этой "серьезной" травмы. Вся на реабилитацию и лекарства уйдет.

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Гость

13:43:55 03-11-2023

Ну хоть так, а то лекарства на свои бы покупал, приятный прецедент. Походу лучше когда сбивает работник компании на служебном, чем частник

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Гость

15:10:24 03-11-2023

Может после сбивания, а не сбития?

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Гость

16:08:50 03-11-2023

Бегу, одеваюсь и бегу на перекрёсток.....

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Гость

17:18:10 03-11-2023

"...совершая движение по пешеходному переходу, на него наехал мусоровоз". Сразу вспоминаются нетленные строки Чехова: "Проезжая мимо вашей станции, у меня слетела шляпа". И пародиста Иванова вспомнил: "Где учился ты, голуба, в ЦПШ? (церковно-приходская школа) Как можно так неграмотно выражаться? Кто совершал движение? Человек или авто? Если двигался мусоровоз, на кого он наехал? По-русски-то просто можно: когда человек шёл по переходу, его сбил автомобиль.

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Бийчанин

17:44:10 03-11-2023

Ты пишешь мне, что вдруг сломала ногу, А я пишу: «Купи себе костыль, И выходи почаще на дорогу, Чтоб задавил тебя автомобиль!»

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