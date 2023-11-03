Бийчанин после сбития мусоровозом на переходе получил неплохую добавку к пенсии

Суд встал на сторону пострадавшего мужчины

03 ноября 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае судебные приставы помогли 77-летнему жителю наукограда получить компенсацию с бийской компании по сбору мусора, сообщает региональная ФССП.

"Компенсацию морального вреда в 350 тысяч рублей получил мужчина в результате дорожно-транспортного происшествия: совершая движение по пешеходному переходу, на него наехал мусоровоз", – рассказали в ведомстве.

В результате ДТП пенсионер получил серьезные травмы. Суд встал на сторону пострадавшего мужчины.

Пристав сообщил руководству компании о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что за неисполнение решения суда будут применены меры принудительного воздействия, в частности привлечение к уголовной ответственности.

Компенсация была выплачена в полном объеме.