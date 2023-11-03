Бийчанин после сбития мусоровозом на переходе получил неплохую добавку к пенсии
Суд встал на сторону пострадавшего мужчины
03 ноября 2023, 12:15, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы помогли 77-летнему жителю наукограда получить компенсацию с бийской компании по сбору мусора, сообщает региональная ФССП.
"Компенсацию морального вреда в 350 тысяч рублей получил мужчина в результате дорожно-транспортного происшествия: совершая движение по пешеходному переходу, на него наехал мусоровоз", – рассказали в ведомстве.
В результате ДТП пенсионер получил серьезные травмы. Суд встал на сторону пострадавшего мужчины.
Пристав сообщил руководству компании о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что за неисполнение решения суда будут применены меры принудительного воздействия, в частности привлечение к уголовной ответственности.
Компенсация была выплачена в полном объеме.
12:19:17 03-11-2023
Какой позитивный заголовок.
15:20:54 03-11-2023
Гость (12:19:17 03-11-2023) Какой позитивный заголовок.... а какой грамотный
12:28:49 03-11-2023
Всём пенсионерам идти на пешеходный перекрёсток для встречт м мусоровозомц
12:31:34 03-11-2023
Как будто озолотился дедок с этой "серьезной" травмы. Вся на реабилитацию и лекарства уйдет.
13:43:55 03-11-2023
Ну хоть так, а то лекарства на свои бы покупал, приятный прецедент. Походу лучше когда сбивает работник компании на служебном, чем частник
15:10:24 03-11-2023
Может после сбивания, а не сбития?
16:08:50 03-11-2023
Бегу, одеваюсь и бегу на перекрёсток.....
17:18:10 03-11-2023
"...совершая движение по пешеходному переходу, на него наехал мусоровоз". Сразу вспоминаются нетленные строки Чехова: "Проезжая мимо вашей станции, у меня слетела шляпа". И пародиста Иванова вспомнил: "Где учился ты, голуба, в ЦПШ? (церковно-приходская школа) Как можно так неграмотно выражаться? Кто совершал движение? Человек или авто? Если двигался мусоровоз, на кого он наехал? По-русски-то просто можно: когда человек шёл по переходу, его сбил автомобиль.
17:44:10 03-11-2023
Ты пишешь мне, что вдруг сломала ногу, А я пишу: «Купи себе костыль, И выходи почаще на дорогу, Чтоб задавил тебя автомобиль!»