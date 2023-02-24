Бийчанин предложил "свергнуть" мэра из-за сугробов вдоль дорог высотой с машину

Зимой снег в городе плохо убирали, в итоге дорожное покрытие пострадает из-за луж

24 февраля 2023, 14:29, ИА Амител

В паблике "Инцидент Бийск" обсуждают большие сугробы вдоль дорог, которые вскоре начнут таять и зальют проезжую часть.

"Хочу показать нашему мэру, чтобы он не сидел в кресле, а маленько задумался. Его уже свергнуть давно пора", – отметил на видео житель наукограда.

В паблике в очередной раз возмутились тому, что зимой снег в городе не убирали. Ведь если бы вывезли снег, то не было бы луж, а если не будет луж, то и не будет ям на дорогах. В итоге водителям придётся тратить деньги на запчасти.

"В этот год пострадает дорожное покрытие из-за талой воды – ей банально деваться некуда", – подчеркнули в комментариях.

Ранее власти Бийска признались, что город проигрывает в уборке снега.