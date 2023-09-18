Бийчанин разбил в магазине кулаком витрину и украл смартфоны на 20 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

18 сентября 2023, 12:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Полицейские Бийска подозревают 35-летнего местного жителя в грабеже, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

Отмечается, что к правоохранителям обратилась сотрудница комиссионного магазина и рассказала, что утром в торговую точку зашли неизвестные мужчины и рассматривали телефоны. Но по итогу ничего не купили и покинули здание.

Однако уже через несколько минут один из них вернулся, разбил кулаком витрину, схватил смартфоны на 20 тысяч рублей и убежал.

Злоумышленника задержали в этот же день – он признался в содеянном и рассказал, что успел два гаджета продать людям на улице. Остальную "добычу" у него изъяли, а также возбудили против него уголовное дело. Сейчас бийчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.