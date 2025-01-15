Бийчанин разговаривал сам с собой, но случайно оскорбил жену и получил штраф
Для рассмотрения дела суд привлек специалиста в области русского языка и литературы
15 января 2025, 12:45, ИА Амител
Житель Бийска оскорбил супругу и оправдался тем, что разговаривал сам с собой. Однако это не спасло его от административного штрафа, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
По мнению мужчины, произнесенная им брань не была адресована жене. Он заявил, что ругался в разговоре с самим собой, выполняя домашние дела.
К рассмотрению дела суд подключил специалиста в области русского языка и литературы.
"Мировой судья судебного участка № 7 г. Бийска, изучив дело, в том числе аудиозапись, выслушав обоих супругов, специалиста в области русского языка и литературы, признал мужа виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ", – рассказали в ведомстве.
Виновному предстоит выплатить административный штраф в размере 3 тыс. рублей.
12:55:35 15-01-2025
Разговор двух психиатров:
- Как вы думаете, коллега, разговаривать с кошкой - это паранойя или ещё
не совсем?..
- Это не паранойя. Паранойя - это когда боишься при кошке лишнее
сболтнуть.
09:31:21 16-01-2025
А жена сразу побежала и сдала ? С такой женой и врагов не надо, сама все сдаст и продаст.
11:52:08 16-01-2025
Идиотизм.