Бийчанин разговаривал сам с собой, но случайно оскорбил жену и получил штраф

Для рассмотрения дела суд привлек специалиста в области русского языка и литературы

15 января 2025, 12:45, ИА Амител

Судейский молот / Фото: unsplash.com / Wesley Tungey

Житель Бийска оскорбил супругу и оправдался тем, что разговаривал сам с собой. Однако это не спасло его от административного штрафа, сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

По мнению мужчины, произнесенная им брань не была адресована жене. Он заявил, что ругался в разговоре с самим собой, выполняя домашние дела.

К рассмотрению дела суд подключил специалиста в области русского языка и литературы.

"Мировой судья судебного участка № 7 г. Бийска, изучив дело, в том числе аудиозапись, выслушав обоих супругов, специалиста в области русского языка и литературы, признал мужа виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ", – рассказали в ведомстве.

Виновному предстоит выплатить административный штраф в размере 3 тыс. рублей.